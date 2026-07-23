Caso Plus Ultra
El Gobierno espera impaciente las explicaciones de Zapatero, que rompe hoy su silencio
La inquietud se extiende por las filas socialistas y algunos miembros del Ejecutivo consideraban urgentes aclaraciones del expresidente o un cambio en la posición de Moncloa, que mantiene un total respaldo
En el Gobierno se mueven entre la resignación y la impaciencia por la falta de explicaciones públicas y en sede judicial de José Luis Rodríguez Zapatero. Fuentes del Ejecutivo reconocen que les hubiese gustado que el expresidente compareciese ante los medios tras conocerse su imputación, como se comprometió a través de un video. Entonces se acabó justificando el silencio por la recomendación de su abogado de no hacerlo hasta declarar ante juez. Tras comparecer en la Audiencia Nacional, el pasado 17 de junio, se limitó a un comunicado donde volvió a asegurar que “en los próximos días” daría las “explicaciones oportunas”. En el Gobierno recogieron este guante y por eso ahora la confesión de su presunto testaferro Julio ‘Julito’ Martínez Martínez acrecentó la ansiedad entre algún ministro socialista que considera que es hora ya de que rompa su silencio. Algo que finalmente hará este jueves, con una entrevista en TVE.
El empresario ratificó ante el juez José Luis Calama que Zapatero medió en el rescate de Plus Ultra a cambio de una comisión del 1% de los 53 millones del préstamo. Además de la confesión del que era amigo del expresidente, los directivos de la aerolínea ratificaron su versión en los escritos remitidos al juez. “Pinta feo”, lamentaban al respecto fuentes del Ejecutivo para concluir que “el argumentario hay que cambiarlo”. Máxime después de que los focos han vuelto a una posible mediación de Zapatero para que el Gobierno concediese la ayuda a Plus Ultra.
Lo que trasmiten desde el entorno del expresidente es que se trata de una estrategia de defensa de los empresarios, pero las presiones de los socios de coalición urgiendo explicaciones también se han dejado sentir tras las confesiones que apuntalan el informe de la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal). Otros miembros del Gobierno de la pata socialista entienden igualmente que no se puede esperar más a las aclaraciones de Zapatero ante la inquietud dentro de las propias filas del PSOE.
Los más cercanos al expresidente apuntan que tiene “ganas” de hacerlo, sin embargo, su defensa lo estaría frenando. Moncloa mantiene la defensa de su inocencia, pero su falta de aclaraciones estrecha el margen de Moncloa para seguir argumentando su respaldo, quedándose a ciegas. De ahí que esperen impacientes sus explicaciones, para las que ha elegido el espacio 'Mañaneros 360' de la cadena pública con una entrevista a Javier Ruiz.
La presión ha acabado recayendo sobre los ministros cada vez que tienen una cámara delante. Aun pidiendo respetar los tiempos judiciales, el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, aseguraba este miércoles que “las partes darán sus explicaciones”. El titular de Hacienda, Arcadi España, iba un poco más allá durante una entrevista en ‘RNE’ para deslizar cierta urgencia: "Yo creo que es una persona que estamos esperando todas sus explicaciones; él ha dicho que las va a dar y está ahora en un procedimiento para aclarar cuanto antes todo. Yo sí que creo que él va a dar las explicaciones y que nos van a convencer". El ministro de Industria, Jordi Hereu, se limitaba por su parte a remarcar la importancia de “defender la presunción de inocencia mientras no se demuestre lo contrario".
El Gobierno, comenzando por Pedro Sánchez, y la cúpula de Ferraz mantienen el contacto directo con Zapatero. Algo que no ocurre en las federaciones, donde la inquietud está más extendida a menos de un año de las urnas municipales y autonómicas. La paciencia se va agotando tras el ‘shock’ inicial y la decisión de Moncloa de asumir el riesgo de seguir sosteniendo a Zapatero aun sin explicaciones todavía convincentes por las joyas valoradas en 1,3 millones de euros encontradas en su despacho profesional.
Sánchez fuerza el cierre de filas
Hasta el propio jefe del Ejecutivo abordó esta cuestión en público con argumentos similares a los que fuentes oficiosas del entorno de Zapatero solo trasladaban en privado, como que “todos recibimos regalos” para diferenciar acto seguido que "la España de 2007 no es la de 2026". "Afortunadamente, se ha legislado y regulado", concluía en declaraciones a los medios desde Bruselas al día siguiente de la comparecencia ante el juez de Zapatero. Entonces completaba con un llamamiento a "esperar a ver sus aclaraciones a este respecto”. Un paso que ha tardado varias semanas en dar el expresidente.
Los socialistas están a la expectativa y el silencio de Zapatero complica cada vez más la posición del Gobierno tras atarse al expresidente. De ahí que haya ya quien comienza a ver conveniente un cambio en la estrategia de defensa, aunque la postura mayoritaria, en la línea marcada por el jefe del Ejecutivo, es la de mantener un respaldo sin fisuras. Al menos, hasta que se demuestren los delitos de los que se le acusa con pruebas concluyentes.
Suscríbete para seguir leyendo
Fuente: El Periódico
- La Seguridad Social confirma que las mujeres que han dejado su trabajo para cuidar a hijos podrán tener hasta cinco años de cotización extra
- Fallece al golpearse tras haberse desmayado en plena calle en Gijón
- Asturias pierde a un 'enorme cocinero' y a una 'persona extraordinaria': muere Paco Ron, el chef de la primera estrella Michelin del occidente
- Complicado rescate marítimo de cuatro bañistas, dos menores, en la playa de La Franca, en Ribadedeva
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la olla de aluminio fundido de restaurante más barata del mercado: capacidad de hasta 2 litros
- Fallece Ana Violeta Díaz, hija de los antiguos propietarios de la sidrería El Ferroviario
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de juego XXL de arena y agua que promete enamorar a los más pequeños de la casa: enseña de forma lúdica los conceptos matemáticos del equilibrio
- Hallado muerto un hombre de 47 años en el mismo edificio de La Corredoria donde apareció otra vecina fallecida hace unos días