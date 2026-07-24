RTVE arrancará temporada con paros en RNE por los expedientes abiertos contra el Consejo de Informativos

RTVE comenzará la próxima temporada con paros convocados en RNE tras el choque entre la cúpula y la plantilla de la radio pública a raíz de los expedientes abiertos por la dirección a siete de los nueve miembros del Consejo de Informativos de RNE, que habían alertado en sus informes de "mala praxis" en algunos de los espacios radiofónicos. Después de la polémica abierta, con apoyo del resto de Consejos de Informativos y de organizaciones internacionales de periodistas, los trabajadores han convocado paros en distintas franjas horarias el próximo lunes 14 de septiembre, unos días después del arranque de temporada, para denunciar la situación.

En los próximos días la plantilla tramitará oficialmente la solicitud de paros parciales ante el Ministerio de Trabajo para cumplir con los requerimientos formales de la convocatoria. El principal motivo que esgrimen son los expedientes internos abiertos por la dirección contra los miembros del Consejo de Informativos, un órgano regulado estatutariamente y cuyas funciones pasan por velar por el rigor y la neutralidad informativa de los espacios. Los miembros de los Consejos gozan de especial protección por normativa interna, precisamente para evitar cualquier represalia.

Sin embargo, la dirección de RTVE abrió una investigación a siete de los nueve miembros en base a un expediente, al que tuvo acceso EL PERIÓDICO, que es remitía a varuis informes donde señalaban "mala praxis" o incorrecciones en varios espacios informativos, cuya responsable denunció por acoso psicológico. La denuncia había sido archivada a nivel interno por la comisión antiacoso.

El órgano encargado de abordar estas situaciones, tras escuchar a las partes, rechazó elevar a la dirección el informe, elaborado por un psicólogo externo contratado por la dirección. Pese a este archivo, la dirección de Recursos Humanos abrió expediente a estos trabajadores por faltas muy graves, que conllevan una posible sanción de suspensión de empleo y sueldo de 16 a 60 días o el despido con pérdida de derechos laborales.

Este movimiento generó un profundo malestar en la plantilla, que se movilizó y remitió un escrito a la presidencia de RTVE con 350 firmas recogidas de miembros de la plantilla para pedir una rectificación. Las investigaciones internas se han interpretado como una represalia por las críticas a la deriva de la radio pública.

En la dirección de RTVE defienden que tienen potestad para actuar ante estas situaciones. La corporación llegó a emitir un comunicado reafirmándose en la apertura de los expedientes a los miembros del Consejo de Informativos y advirtiendo de que "nadie goza de impunidad".

El movimiento despertó una oleada de críticas por parte de sindicatos, los tres Consejos de Informativos de RTVE y de organizaciones internacionales de periodismo. A día de hoy, tanto los implicados como la totalidad de los sindicatos han presentado alegaciones contra esta apertura de los expedientes.

Externalización e infoentretenimiento

La situación abunda en el malestar ya preexistente, cuando se cumple un año de movilizaciones de los llamados viernes negros, que se vienen produciendo semanalmente en RNE. Las protestas vienen denunciando una política que apuesta por el infoentretenimiento frente a la información y al servicio público. En esta línea, la dirección prevé suprimir el informativo de mediodía para la próxima temporada, ampliando el espacio anterior.

El alto grado de externalización es otra de las principales denuncias de los trabajadores, que hace un año comenzaron protestas por este motivo. Mientras se cerraban áreas o salían de RNE 1 espacios históricos como El Ojo Crítico, aumentaban las apuestas por profesionales ajenos a RTVE, llevando a que nunca antes hayan sonado tantas voces que no pertenecen a la plantilla de la corporación pública. Una tendencia que ha llevado a los propios trabajadores de la casa a verse relegados.

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La tensión ha ido a más en los últimos meses, con denuncias de represalias por parte de la dirección a participantes de las protestas de los viernes negros, con aperturas de expedientes, cambios de funciones y cierres de áreas. Unas represalias que niegan en la dirección de RTVE.