Sánchez busca extender su influencia en la ONU con Díaz y Planas tras el salto de exministros a la Comisión y el BEI

Pedro Sánchez se ha lanzado a la carrera por situar a ministros de su Gobierno en organismos de la ONU. Un trabajo diplomático que se inició hace meses para promover la candidatura a dirigir la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) del titular de Agricultura, Luis Planas, y al que hora se sumará una segunda candidatura a la OIT (Organización Internacional del Trabajo), encabezada por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. De consumarse este intento de extender la influencia en la ONU con puestos de responsabilidad, Díaz y Planas se sumarán junto a Teresa Ribera y Nadia Calviño al bloque de exministros del Ejecutivo de coalición que han saltado a organismos internacionales.

La exvicepresidenta primera Nadia Calviño dejó el Gobierno en diciembre de 2023 para presidir el Banco Europeo de Inversiones (BEI). Tras las elecciones europeas, a las que Ribera concurrió como cabeza de lista del PSOE, la exvicepresidenta tercera de Transición Ecológica hizo lo propio en noviembre de 2024 tras impulsarla Sánchez como vicepresidenta primera y comisaria de Competencia en la Comisión Europea.

En los casos de Planas y Díaz, de ser elegidos, podrán agotar la legislatura. Los próximos mandatos de la FAO y la OIT se iniciarán en agosto y octubre del próximo año, respectivamente. El titular de Agricultura forma junto a Margarita Robles (Defensa) y Fernando Grande-Marlaska (Interior) el reducido grupo de ministros que han estado en el Consejo de Ministros desde que Sánchez llegó a Moncloa hace ocho años (junio de 2018). Yolanda Díaz, por su parte, es la más veterana en el eslabón de las vicepresidencias, al acercarse a los cinco años y medio con esta cartera en la que sustituyó a Pablo Iglesias.

El jefe del Ejecutivo ha puesto especial énfasis en su perfil internacional desde que llegó a La Moncloa. En el Gobierno enmarcan la presentación de estas candidaturas de ministros como un refuerzo de su política exterior centrada en la defensa del multilateralismo, en un contexto en el que está siendo cuestionado por la Administración de EEUU liderada por Donald Trump.

En lo que respecta a la FAO, desde Moncloa se defiende la necesidad de impulsar la ayuda al desarrollo en un momento en el que otros países la están recortando, mientras que a la OIT se mira con el foco de la protección de los derechos laborales ante los cambios económicos y tecnológicos. “De resultar elegida, Yolanda Díaz sería la primera española y la primera mujer en dirigir la Organización Internacional del Trabajo”, apuntan en Moncloa. A través de un comunicado se puso asimismo en valor que desde su departamento se impulsaron “algunas de las principales reformas laborales y sociales de los últimos años, todas ellas en el seno del diálogo social con 30 acuerdos”.

Protesta de Italia por acaparar puestos

Sánchez se ha implicado personalmente en promover la candidatura a la agencia para la Alimentación y la Agricultura. El pasado mes de mayo, intervino en la sede de la FAO en Roma para poner en valor la carta de presentación de España y defendió que la candidatura de Luis Planas representa la “mayoría”.

Solo unos días después de que Italia protestase formalmente ante la UE por lo que consideran un intento de España de ejercer una "hegemonía alimentaria" acaparando todos los nombramientos que pesan en nombre de Europa. Roma apuesta por situar a Maurizio Martina, exministro de Agricultura italiano y exdirectivo del Partido Democrático (PD), de centroizquierda. España cuenta ya con la presidencia del IFAD, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, que ocupa Álvaro Lario y quien se presentará a la reelección.

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En el Ejecutivo han alardeado de contar con una influencia en Bruselas como nunca antes había tenido España y ahora se pretende extender a otros organismos internacionales. Un fortalecimiento institucional de España que vinculan a ganar liderazgo con una estrategia en política exterior basada en la defensa del derecho internacional, los derechos humanos y la cooperación.