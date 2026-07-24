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Tras el aval del tribunal de la UE

El Supremo aplica la amnistía a ocho condenados por desobediencia o desórdenes por el 'procés', entre ellos Roger Torrent

La Sala de lo Penal "declara extinguida la eventual responsabilidad penal" de Torrent, Josep Costa, Eusebi Campdepadrós y Adriana Delgado, que fueron miembros de la Mesa del Parlament catalán

Archivo - Fachada del Tribunal Supremo. Archivo.

Archivo - Fachada del Tribunal Supremo. Archivo. / Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

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May Mariño

El Tribunal Supremo ha aplicado la ley de amnistía a ocho condenados por desobediencia o desórdenes públicos, en la que es la primera decisión tras las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Se trata de cuatro exdirigentes del Parlament de Catalunya, incluido su expresidente Roger Torrent, que fueron acusados de delito de desobediencia en el 'procés'. El resto de los beneficiados de la decisión son Josep Costa, Eusebi Campdepadrós y Adriana Delgado.

Así como al exalcalde de Sabadell (Barcelona) Maties Serracant, que fue condenado a una multa de 1.800 euros por un delito de desobediencia grave de resolución judicial por facilitar las instalaciones públicas de Sabadell para votar el día del referéndum ilegal.

Dos ciudadanos que, según los hechos probados recogidos en otro auto por EP, participaron "lanzando piedras" en las protestas en octubre de 2019, cuando trascendió la sentencia al 'procés', por lo que fueron condenados a un año y medio de prisión por el delito de desórdenes públicos.

El Alto Tribunal aplica también la amnistía en otro auto para un condenado a más de cuatro años de prisión por desórdenes públicos en protestas por la sentencia, ya que "lanzó piedras y botellas" contra agentes, "colaboró en el levantamiento de una barricada en el chaflán" y "avivó el fuego" que habían prendido personas no identificadas, todo ello parapetado con un pasamontañas, según los hechos probados.

En el caso de los cuatro políticos del Parlament, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ya los absolvió en su día porque no se acreditó que incumplieran lo que había resuelto el Tribunal Constitucional en el momento de adoptar varios acuerdos en octubre y noviembre de 2019, "ni que fueran conscientes de ningún incumplimiento", indica el Supremo.

Estas decisiones de aplicación de la amnistía -en cuatro autos distintos conocidos este viernes- se han publicado en el mismo día en el que se ha conocido que el Tribunal Constitucional ha dado a conocer también que se desestima el recurso interpuesto por la Junta de Extremadura contra la ley de amnistía a los implicados en el procés, que es el último sobre el que tenía que resolver y con el que culmina el análisis de los dieciséis recursos y seis cuestiones de inconstitucionalidad planteadas.

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La resolución de la que ha sido ponente la vicepresidenta del TC, Inmaculada Montalbán, aplica la doctrina establecida por este tribunal en sentencias anteriores que ya resolvieron las principales cuestiones de constitucionalidad planteadas respecto a esta ley.

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Fuente: El Periódico

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