Fuegos forestales
Sánchez anuncia que los incendios de Madrid y Ávila pasan a tratarse como uno solo
El presidente del Gobierno afirma que el mando de la emergencia queda unificado
EFE
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que los incendios de la Comunidad de Madrid y Ávila empezarán a tratarse como uno solo y se unificará el mando de la emergencia de aquí en adelante.
Sánchez se ha expresado así tras visitar la zona afectada por el incendio de la sierra oeste de Madrid y el puesto de mando avanzado y asistir a la reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias, donde se ha saludado con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
"Nuestra prioridad, nuestro pensamiento, nuestro objetivo está en salvaguardar las vidas de los ciudadanos, defender los núcleos poblacionales y finalmente en luchar contra los incendios", ha dicho Sánchez, quien ha subrayado que la situación "sigue siendo compleja" por la incertidumbre de la dirección e intensidad de los vientos.
Por su lado, el general jefe de la Unidad Militar de Emergencias, Francisco Javier Marcos, ha explicado que la decisión de unificar el mando ha sido suya y que la ha tomado para tratar la gestión de estos fuegos de manera conjunta y "ganar tiempo".
Fuente: El Periódico
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