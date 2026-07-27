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EMERGENCIA NACIONAL

La Comunidad de Madrid destina 52,7 millones de euros para la prevención y lucha contra incendios forestales

El Gobierno madrileño destaca que la Comunidad es la región europea que más invierte en prevención y extinción por hectárea de terreno

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. / Matias Chiofalo - Europa Press

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Víctor Rodríguez

Madrid

Un total de 52,7 millones de euros es lo que la Comunidad de Madrid destina en 2026 a la prevención y lucha contra los incendios forestales. La cifra, señalan fuentes regionales, supone un 3,5% más que en 2025. Para este año, defienden desde Sol, también se han incrementado los recursos humanos respecto al año pasado. El Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales en la Comunidad de Madrid, el conocido como INFOMA, contempla la activación de 6.110 profesionales y voluntarios, un 2,3% más que la campaña pasada.

La cifra incluye a los 1.680 bomberos del Cuerpo de Bomberos y a los más de 350 integrantes del Cuerpo de Agentes Forestales. El dispositivo supone la activación de 571 efectivos diarios en extinción entre bomberos y brigadas forestales en los 22 parques de bomberos de la comunidad. En estos momentos, según confirmaba la propia presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en el incendio de la Sierra Oeste hay desplegados 300 bomberos regionales.

Desde el Gobierno regional se insiste desde hace unos días en que la Comunidad de Madrid es la región europea que más invierte en prevención y extinción por hectárea de terreno. Desde 2019 la inversión de la Comunidad de Madrid en lucha y prevención de incendios ha crecido un 38%, mientras que el aumento de personal del INFOMA ha sido de un 23,5%.

Además, se señala a los 160 millones de euros de inversión previstos a lo largo del periodo en el Plan Forestal 2026-2030. De esos 160 millones, en torno a 52,8 millones de euros, a razón de más de 10 millones de euros anuales, se destinan específicamente a "prevención de incendios y sanidad forestal". La mayor parte, casi 48,5 millones de euros, a la creación de cortafuegos, áreas de ruptura de combustible e impulso al desarrollo de infraestructuras para la prevención de incendios forestales.

En Sol también insisten en la celeridad con que se ha actuado en respuesta a los incendios originados en la zona suroeste de la región el pasado miércoles y que confluyeron en uno de gran magnitud el pasado viernes. Tras solicitar al Gobierno central la declaración de emergencia nacional en la tarde noche del jueves y asumir el Ministerio del Interior el mando y tomar la Unidad Militar de Emergencias la dirección operativa, la Comunidad habilitó, "en tiempo récord", 19 puntos de acogida en 15 municipios que han atendido a unas 2.500 personas afectadas por el incendio.

Hasta 11 municipios madrileños han sido evacuados estos días, mientras cuatro permanecen confinados, una situación que ha llegado a más de 55.000 madrileños. Unas 8.000 personas han utilizado alguno de los 85 autocares habilitados para favorecer las evacuaciones. Se ha monitorizado, además, a más de 2.500 personas en residencias de mayores y personas dependientes de los pueblos afectados y se ha activado la dispensación farmacéutica domiciliaria.

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Fuente: El Periódico de España

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