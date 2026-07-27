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TRIBUNALES

La defensa de Villarejo pide su absolución y denuncia que Bárcenas creó 'Kitchen' junto a "un grupo de periodistas"

Desdeña el valor probatorio de las agendas del comisario jubilado: "Pueden ser hechos reales, pero también hipótesis o rumores"

Archivo - El excomisario José Manuel Villarejo, a su llegada a la Audiencia Nacional, a 1 de junio de 2026, en San Fernando de Henares, Madrid (España).

Archivo - El excomisario José Manuel Villarejo, a su llegada a la Audiencia Nacional, a 1 de junio de 2026, en San Fernando de Henares, Madrid (España). / Diego Radamés - Europa Press - Archivo

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EP

La defensa del comisario jubilado José Manuel Villarejo ha solicitado su absolución ante el tribunal de la Audiencia Nacional (AN) y ha denunciado que la 'Operación Kitchen', relativa al presunto espionaje a Luis Bárcenas, "nunca existió como tal", sino que fue el extesorero del PP quien creó esta denominación "a través de un grupo de periodistas" a los que "hábilmente movilizó".

Así lo ha manifestado el abogado de Villarejo, Antonio García Cabrera, durante su informe final en el juicio por el presunto espionaje orquestado desde el Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy para robar información sensible a Bárcenas sobre dirigentes del PP y obstaculizar, supuestamente de esa forma, la investigación sobre la existencia de una contabilidad opaca en el seno del partido.

"Queremos exponer la circunstancia de que este caso cuasi periodístico, el famoso 'caso Kitchen', nunca existió como tal con ese nombre, sino que se creó por el señor Bárcenas a través de un grupo de periodistas (a los) que hábilmente movilizó, unido al hecho de la aparición de las grabaciones y las anotaciones, ya en 2017, de Villarejo", ha expuesto.

García Cabrera ha rechazado denominar la presente causa como "una operación parapolicial", pues, en su opinión, este es "un término más periodístico que jurídico".

"Es un titular periodístico porque nada de lo que se ha practicado en esta causa, nada de la prueba que se ha practicado, permite inferir el gran titular que marca 'Kitchen'", esto es, "que fue una operación policial para sustraer a un procedimiento judicial documentos incriminatorios para el Partido Popular", ha resumido el letrado.

Así, el abogado ha enmarcado 'Kitchen' en "una operación de inteligencia" y, seguidamente, ha lanzado: "¿En la operación de inteligencia se pudo cometer alguna irregularidad? Ya lo veremos". Después, ha sostenido que la "tesis oficial" sobre la existencia de una "operación del PP para robar documentación" se creó "de una manera progresiva".

El letrado ha dedicado una parte de su intervención a restar importancia a las agendas de su defendido, que han constituido una de las pruebas clave a lo largo del proceso. "¿Qué escribe una persona en un diario? Pueden ser hechos reales, pero también pueden ser, de un agente de inteligencia como él, hipótesis, informaciones no verificadas, escenarios, líneas de investigación, evaluaciones preliminares, valoraciones personales... O simples rumores", ha defendido.

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Y ha añadido: "Es difícil analizar objetivamente lo que son impresiones subjetivas de una persona, como las que se pueden plasmar en un diario de una persona tan singular como Villarejo. Por lo tanto, darle la validez absoluta a cualquier anotación como un hecho indiscutible que ocurrió... No nos parece correcto".

Fuente: El Periódico

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