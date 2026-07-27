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Viaje a Mallorca

Juan Carlos I visita unas horas a la reina Sofía en Marivent, pero no se encuentra con Felipe VI

El rey emérito pasa apenas 24 horas en la isla para el cumpleaños de un amigo: llegó el domingo de Ginebra y esta mañana partió hacia Italia

La fiesta fue de Miguel Arias y otro, Manuel Piñera, le acogió en su casa para dormir para que cumpliera su promesa de no usar residencias oficiales

El rey Juan Carlos, este pasado mes de abril, en una visita a Sevilla.

El rey Juan Carlos, este pasado mes de abril, en una visita a Sevilla. / EUROPA PRESS / Europa Press

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Pilar Santos

Pilar Santos

Madrid

Juan Carlos I regresó este domingo a Mallorca, una isla estrechamente ligada a sus años como jefe del Estado y que no pisaba desde 2019, para la boda de Rafa Nadal. Según han informado fuentes de la Zarzuela, el rey emérito durmió en la casa que su amigo el empresario Manuel Piñera tiene en Cala d’Or.

El viaje a Mallorca y el motivo, adelantados por 'La Vanguardia', fue asistir al 80º cumpleaños del empresario y restaurador mallorquín Miguel Arias, uno de sus amigos desde hace décadas. El exjefe de Estado llegó el domingo por la mañana de Ginebra (Suiza) y protagonizó una estancia de apenas 24 horas, en la que realizó una visita exprés al Palacio de Marivent, para ver a la reina Sofía y cenar con ella, según han explicado fuentes de la Zarzuela. Este lunes a media mañana su avión salió hacia Italia.

Las imágenes del coche de Juan Carlos I entrando en el complejo residencial las ha hecho públicas 'De lunes a viernes', en Telecinco, que han asegurado que el emérito se vio con sus hijas, Cristina y Elena, que están pasando unos días de vacaciones en las islas con sus hijos.

La celebración de Arias permitió al padre de Felipe VI reencontrarse con algunos de sus allegados en la isla. Su regreso fue breve y estrictamente privado: este lunes por la mañana volvió a abandonar Mallorca y no durmió en el Palacio de Marivent, un detalle importante ya que él se comprometió con su hijo a no usar residencias oficiales en sus visitas a España tras el escándalo que protagonizó al conocerse su fortuna oculta.

Desde que surgieran esas informaciones, en marzo de 2020, la relación entre padre e hijo ha sido muy distante y solo se han visto en compromisos ineludibles como funerales o celebraciones importantes de la familia. Ya son casi seis los años que Juan Carlos I lleva residiendo en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos).

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En este viaje exprés, los dos reyes no han coincidido en Mallorca, ya que Felipe VI volvió de Marivent el domingo a primera hora a Madrid para visitar zonas afectadas por el incendio que está afectando a la sierra de la comunidad autónoma. Además, el Rey actual tenía que volar este lunes a Perú, para asistir a la investidura de la nueva presidenta, Keiko Fujimori.

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Fuente: El Periódico

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