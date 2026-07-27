Caso Montoro
El juez del caso Montoro se da seis meses más para seguir investigando el supuesto tráfico de influencias desde el despacho que fundó el exministro
Mete prisa a la unidad Anticorrupción de los Mossos D'Esquadra sobre varios informes pendientes de entrega
El juez de Tarragona Rubén Rus, que instruye el caso Montoro contra el exministro del PP y otros ex altos cargos de Hacienda -- por un supuesto tráfico de influencias para conseguir normas tributarias beneficiosas a cambio de contratar el despacho Equipo Económico, que él fundó en 2006-- ha acordado prorrogar por seis meses más su investigación, según una resolución a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.
Ya el pasado enero dictó un auto similar y pidió determinados informes a las Mossos que aún están pendientes de análisis. En una segunda resolución, el juez apremia a los Mossos D'Escuadra por el "estado de las investigaciones", en relación con la entrega de varios informes pendientes.
En su resolución, el juez Rus señala que en este momento, se ha practicado la citación de quince investigados, cinco personas jurídicas y diez personas físicas, si bien solo una de ellas ha contestado a sus preguntas y "el resto se ha acogido a su derecho a no declarar, manifestando que se reservan el derecho a hacerlo en el momento en que, por la Audiencia Provincial, se resuelvan distintas apelaciones interpuestas". Aún no se ha llamado a declarar ni a Montoro ni al resto de imputados.
"Teniendo en cuenta lo expuesto y a la vista de las declaraciones que restan por efectuar y la vista de los informes que deben incorporarse a la causa, es previsible que de su práctica pueda resultar la necesidad de practicar nuevas diligencias, especialmente tras escuchar a los investigados cuyos argumentos exculpatorios podrían exigir la práctica de actuaciones a posteriori, actuaciones y diligencias que en este momento no pueden preverse y por tanto, no pueden acordarse sin prorrogar el plazo de instrucción. Todo ello, pone de manifiesto la necesidad de prorrogar el plazo de instrucción de la causa por tiempo de seis meses" añade la resolución notificada este lunes.
La investigación de este caso puso de manifiesto la existencia de una presunta trama que gira en torno a la mercantil Equipo Económico, que, mediando precio, se dedicaría a intervenir en el proceso legislativo, moldeando reformas legales a las necesidades de sus clientes".
En concreto, según el juez, "las gasísticas asociadas a la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM) habrían contratado a Equipo Económico con la finalidad de que esta empresa interviniese en el procedimiento legislativo tendente a la modificación de la normativa sobre el Impuesto Eléctrico y el Impuesto de Actividades Económicas (IAE), de manera que se llevasen a cabo modificaciones legales".
Suscríbete para seguir leyendo
Fuente: El Periódico
- Multa de 800 euros por ir a la velocidad adecuada pero no llevar la nueva etiqueta identificativa con el número único asignado: la Guardia Civil extrema los controles tras la norma del BOE e inmoviliza el vehículo
- Aviso a los conductores con matrículas 'L' y 'M' en el coche tras la norma obligatoria: la multa de 200 euros por no llevar ya la v-19 que ya pone la Guardia Civil
- La Guardia Civil extrema la vigilancia en carretera tras la la bajada de velocidad obligatoria a 80 kilómetros por hora: multas de hasta 200 euros
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir las deportivas de mujer más baratas del mercado: disponibles por menos de 7 euros
- El pueblo de Madrid que pasó de celebrar una multitudinaria fiesta asturiana a ser evacuado por los incendios
- José Riestra, presidente ejecutivo del Sporting, se abre en una extensa entrevista tras el caso Dubasin : 'Hemos rechazado ofertas importantes en este mercado
- Cuatro grandes inversiones transformarán edificios históricos del centro de Oviedo: desde un hotel de lujo hasta un Zara gigantesco
- Extinguido el incendio en un pinar de Oviñana y cuya columna de humo se veía desde varios kilómetros