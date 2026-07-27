Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sentencia ÁbalosTormenta verano AsturiasHuelga médicos AsturiasHuelga de médicosFiestas San Agustín AvilésDimisión Starmer
instagramlinkedin

Emergencia climática

Óscar Puente espeta al PP que "sus políticas" y sus pactos con Vox están tras "el drama de los incendios" por "eludir sus competencias" en las comunidades autónomas

Acusa a los populares de "debilitar los sistemas de Protección Civil" y la "limpieza del campo" para que esté mejor preparado ante el fuego

Les reprocha que pidan la intervención de la UME "a las primeras de cambio" a pesar de que se opusieron a su creación y "exigieron no convertir a los militares en bomberos"

Incendios forestales en España, en directo: última hora de los fuegos activos en Madrid, Ávila, Toledo y Vall d'Uixó

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en su escaño del Congreso este mes de julio.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en su escaño del Congreso este mes de julio. / Jesus Hellin / Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Luis Ángel Sanz

Madrid

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha afirmado en sus redes sociales que detrás del "drama de los incendios", que cada año son peores y más graves, "están las políticas" del Partido Popular en las comunidades autónomas o sus pactos con Vox, porque los gobiernos autonómicos populares están "debilitando los sistemas de Protección Civil", los "sistemas de extinción de incendios" o "la limpieza del campo, para que esté mejor preparado para resistir al fuego". Todo ello, como remarca, competencia de las comunidades autónomas.

En un largo vídeo colgado en X, Puente reivindica su "derecho y deber" de sacar ahora este debate a pesar de que el PP lo rechace porque "es ahora cuando hay que hablar de las causas y de las consecuencias de los incendios", a pesar de que "llamen mamarracho al que no acepte sus imposiciones", en referencia a las palabras de Isabel Díaz Ayuso este fin de semana, cuando aseguró sin citarle que era "un mamarracho" que venía "a calentar el ambiente".

El ministro recuerda que "los mismos que llevan ocho años sembrando odio", "negando legitimidad al Gobierno" o "insultando sistemáticamente" al Ejecutivo son los que ahora "exigen a los mismos a los que insultan que les presten ayuda sin rechistar". Los mismos, ha añadido, que "firman pactos de gobierno [con Vox] en los que al cambio climático se le llama fanatismo climático".

El titular nacional de Transportes asegura que los que ahora piden "rebajar el tono" o "enfriar los ánimos" son los mismos que llevan años "eludiendo sus competencias" mientras "reducen los impuestos a las grandes fortunas".

Puente insiste en el mensaje que encolerizó a Ayuso el fin de semana: la Unidad Militar de Emergencias (UME), afirma, "se ha convertido en el servicio de extinción de incendios de las comunidades" y recuerda que el PP se opuso a la creación de este servicio e "incluso lo recurrió ante el Tribunal Supremo". "Los mismos que pedían que no se convirtiera a los militares en bomberos son los que piden ahora que la UME intervenga a las primeras de cambio", continúa.

Este debate, a pesar de que el PP lo rechaza, es para Puente "necesario e imprescindible" porque "hay que afrontar el cambio climático y sus consecuencias". Si ahora no se hace, sigue el ministro, "cuando pase el verano y se extingan los incendios volveremos a lo mismo" porque la derecha consigue que "los debates de fondo queden sepultados" para hablar solamente "del hermano del presidente, de la mujer del presidente o de la amnistía".

"Es el momento de abrir el debate", insiste Puente, "cuando los ciudadanos depositan su voto en la urna, esto no va de Que te vote Txapote", sino que va de "tener unos servicios públicos de calidad: educación, sanidad o prevención y extinción de incendios". El problema, para el exalcalde de Valladolid, es que el PP, en su opinión, "no tiene un modelo" y está "permanentemente enredado en debates que son para distraer".

En su opinión, los dirigentes populares quieren evitar el debate sobre las causas de la actual situación no porque entorpezca las labores de extinción sino porque les "perjudica su objetivo de permanecer en el poder o alcanzarlo".

Noticias relacionadas y más

Por último, Puente insiste en la propuesta de Pedro Sánchez de firmar un gran pacto de Estado frente a la emergencia climática, aunque añade que "es de una ingenuidad insoportable pensar que la derecha lo va a suscribir".

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multa de 800 euros por ir a la velocidad adecuada pero no llevar la nueva etiqueta identificativa con el número único asignado: la Guardia Civil extrema los controles tras la norma del BOE e inmoviliza el vehículo
  2. Aviso a los conductores con matrículas 'L' y 'M' en el coche tras la norma obligatoria: la multa de 200 euros por no llevar ya la v-19 que ya pone la Guardia Civil
  3. La Guardia Civil extrema la vigilancia en carretera tras la la bajada de velocidad obligatoria a 80 kilómetros por hora: multas de hasta 200 euros
  4. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir las deportivas de mujer más baratas del mercado: disponibles por menos de 7 euros
  5. El pueblo de Madrid que pasó de celebrar una multitudinaria fiesta asturiana a ser evacuado por los incendios
  6. José Riestra, presidente ejecutivo del Sporting, se abre en una extensa entrevista tras el caso Dubasin : 'Hemos rechazado ofertas importantes en este mercado
  7. Cuatro grandes inversiones transformarán edificios históricos del centro de Oviedo: desde un hotel de lujo hasta un Zara gigantesco
  8. Extinguido el incendio en un pinar de Oviñana y cuya columna de humo se veía desde varios kilómetros

El fabricante de baterías Gotion negocia entrar en la gigafactoría de Volkswagen en Sagunto (Valencia)

El fabricante de baterías Gotion negocia entrar en la gigafactoría de Volkswagen en Sagunto (Valencia)

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la potente batidora de mano 2 en 1 más barata del mercado: viene con todos los accesorios

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la potente batidora de mano 2 en 1 más barata del mercado: viene con todos los accesorios

La Policía confirma la reducción de velocidad máxima a 20 kilómetros por hora en poblado y los controles que va a realizar: multas de 600 euros en las próximas horas

La Policía confirma la reducción de velocidad máxima a 20 kilómetros por hora en poblado y los controles que va a realizar: multas de 600 euros en las próximas horas

TYC Narcea prevé llegar a los150 empleos para extraer antracita estratégica en Vega de Rengos: el Principado cumple un trámite clave para la reapertura de la mina

TYC Narcea prevé llegar a los150 empleos para extraer antracita estratégica en Vega de Rengos: el Principado cumple un trámite clave para la reapertura de la mina

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir los auriculares más potentes y baratos del mercado: con libertad de música inalámbrica con un sonido impresionante

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir los auriculares más potentes y baratos del mercado: con libertad de música inalámbrica con un sonido impresionante

El Torneo de La Magdalena reúne en Llanes a jugadores de golf de toda España en homenaje a Carmen Romano

El Torneo de La Magdalena reúne en Llanes a jugadores de golf de toda España en homenaje a Carmen Romano

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el moldeador profesional de aire caliente 5 en 1 más barato del mercado: para cabello liso o rizado y para todas las longitudes

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la olla de aluminio fundido más barata del mercado: disponible por menos de 20 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la olla de aluminio fundido más barata del mercado: disponible por menos de 20 euros
Tracking Pixel Contents