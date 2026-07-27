Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sentencia ÁbalosTormenta verano AsturiasHuelga médicos AsturiasHuelga de médicosFiestas San Agustín AvilésDimisión Starmer
instagramlinkedin

Entrevista en La Sexta

Rufián cierra la puerta a ser presidente del Gobierno: "Me tengo que presentar en Cataluña con ERC"

"Los partidos no son iglesias y nosotros no somos sacerdotes", defiende el portavoz de Esquerra en el Congreso

Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso.

Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso. / EUROPA PRESS / EDUARDO PARRA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

El Periódico

Barcelona

Gabriel Rufián ha descartado convertirse en candidato a presidente del Gobierno al frente de la coalición de izquierdas que propugna a nivel estatal, aunque sí ha lanzado un recado a su partido ante la posible tentación de buscarle un recambio. "Yo creo que me tengo que presentar en Cataluña con ERC liderando un frente del tipo que yo planteo", afirmó el sábado en una entrevista en La Sexta, en la que insisitó en que Esquerra debe "tomar las riendas de ese frente", algo que la dirección republicana rechaza por completo.

Al portavoz de ERC en el Congreso le "consta" que en Cataluña "se está hablando para conseguir" ese frente de izquierda, y sostiene que, en caso de lograrlo, la fórmula podrá "ser humildemente imitada en otros sitios". "Creo que hay voces que se tienen que aglutinar", defendió Rufián, quien aseguró que si en algún momento se tiene que ir de la primera línea política, lo hará "con la conciencia muy tranquila".

"Los partidos no son iglesias y nosotros no somos sacerdotes. Yo no estoy aquí para leer un dogma, sino para intentar ser útil", afirmó el dirigente de ERC tras advertir de que en su mano estaba "iniciar el debate sobre la izquierda, pero no determinar cómo se acaba". "Yo tengo mis valores, que son ser republicano. Votaría 'sí' en un referéndum de autodeterminación, soy progresista, feminista y ecologista (...). Pero, para mí, ser independentista es un estado transitorio. Yo quiero que Cataluña sea una república independiente si su gente lo quiere y quiero que eso sea posible, que se vote", aseguró.

Noticias relacionadas

No obstante, Rufián reconoció que no piensa igual que hace 10 años. "A mí lo que me choca es que choque que los políticos evolucionen y se adapten a la realidad. La hemeroteca está para mejorar y reflexionar. A mí no me duele decir que pienso diferente en muchas cosas", remachó.

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multa de 800 euros por ir a la velocidad adecuada pero no llevar la nueva etiqueta identificativa con el número único asignado: la Guardia Civil extrema los controles tras la norma del BOE e inmoviliza el vehículo
  2. Aviso a los conductores con matrículas 'L' y 'M' en el coche tras la norma obligatoria: la multa de 200 euros por no llevar ya la v-19 que ya pone la Guardia Civil
  3. La Guardia Civil extrema la vigilancia en carretera tras la la bajada de velocidad obligatoria a 80 kilómetros por hora: multas de hasta 200 euros
  4. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir las deportivas de mujer más baratas del mercado: disponibles por menos de 7 euros
  5. El pueblo de Madrid que pasó de celebrar una multitudinaria fiesta asturiana a ser evacuado por los incendios
  6. José Riestra, presidente ejecutivo del Sporting, se abre en una extensa entrevista tras el caso Dubasin : 'Hemos rechazado ofertas importantes en este mercado
  7. Cuatro grandes inversiones transformarán edificios históricos del centro de Oviedo: desde un hotel de lujo hasta un Zara gigantesco
  8. Extinguido el incendio en un pinar de Oviñana y cuya columna de humo se veía desde varios kilómetros

Una gran plaza pública, luz natural hasta en los quirófanos y 100% electrico: las claves de la nueva ampliación de Cabueñes

Una gran plaza pública, luz natural hasta en los quirófanos y 100% electrico: las claves de la nueva ampliación de Cabueñes

Multas de 200 euros este verano por llevar al perro dentro del coche: la Guardia civl intensifica los controles

Multas de 200 euros este verano por llevar al perro dentro del coche: la Guardia civl intensifica los controles

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el aspirador quitamanchas más potente y barato del mercado: ideal para limpieza de muebles tapizados, alfombras, asientos de coche y mucho más

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el aspirador quitamanchas más potente y barato del mercado: ideal para limpieza de muebles tapizados, alfombras, asientos de coche y mucho más

Pedro Sánchez, en el incendio de la Vall d'Uixó: "Quedan horas difíciles, horas complejas"

Pedro Sánchez, en el incendio de la Vall d'Uixó: "Quedan horas difíciles, horas complejas"

El diseño del futuro Hospital de Cabueñes en Gijón, en imágenes

El diseño del futuro Hospital de Cabueñes en Gijón, en imágenes

Una treintena de niños saharauis descubren en Asturias cómo es la Junta General: "Es un honor estar en una institución así"

Una treintena de niños saharauis descubren en Asturias cómo es la Junta General: "Es un honor estar en una institución así"

Multado con 200 euros por circular a la velocidad adecuada en ciudad pero no fijarse en la nueva R-118: la Guardia Civil extrema la vigilancia tras la publicación en el BOE

Multado con 200 euros por circular a la velocidad adecuada en ciudad pero no fijarse en la nueva R-118: la Guardia Civil extrema la vigilancia tras la publicación en el BOE

IU exige medidas de choque para blindar los barrios de Oviedo frente a los incendios forestales

IU exige medidas de choque para blindar los barrios de Oviedo frente a los incendios forestales
Tracking Pixel Contents