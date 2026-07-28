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Las cajas del abuelo del Rey

Juan Carlos I autoriza a la Zarzuela a separar material histórico del archivo de Don Juan para entregarlo a Patrimonio Nacional

Un informe elaborado por la jefatura del Estado concluye que la propiedad del fondo no corresponde la Corona sino que corresponde al emérito y a su hermana, la infanta Margarita

El exjefe de Estado pidió consultar el contenido mientras escribía sus memorias, pero Jaime Alfonsín, anterior jefe de la Casa del Rey, se lo negó

Juan de Borbón, el 14 de mayo de 1977 en la Zarzuela, tras leer la renuncia a sus derechos dinásticos. En la foto, con su hijo; la reina Sofía; su esposa, María de las Mercedes, y su yerno Luis Gómez-Acebo, esposo de la infanta Pilar. /

Juan de Borbón, el 14 de mayo de 1977 en la Zarzuela, tras leer la renuncia a sus derechos dinásticos. En la foto, con su hijo; la reina Sofía; su esposa, María de las Mercedes, y su yerno Luis Gómez-Acebo, esposo de la infanta Pilar. / / EFE

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Pilar Santos

Pilar Santos

Madrid

Juan Carlos I ha autorizado a la Casa del Rey a separar del archivo de su padre, Don Juan de Borbón, el material que los expertos consideren de interés histórico para entregarlo a Patrimonio Nacional. El visto bueno del rey emérito abre una segunda fase después de que un informe jurídico elaborado en la propia Zarzuela haya concluido que la propiedad del fondo corresponde a los herederos de Don Juan: Juan Carlos I y su hermana, la infanta Margarita.

EL PERIÓDICO reveló en diciembre que Juan Carlos I se enfadó cuando se le negó consultar esos documentos, algo que pidió mientras escría su libro de memorias, 'Reconciliación', y que se iba a encargar un informe jurídico para saber de quién era ese material.

Jaime Alfonsín, jefe de la Casa entre 2014 y 2024, fue el encargado de vetarle el acceso al archivo. Alfonsín argumentó, según fuentes del entorno del emérito, que ese material era una herencia de “los españoles” y no un bien particular del emérito. "Tal vez habría encontrado nuevas claves para comprender mi destino", escribió Juan Carlos I en su libro de memorias. La negativa se mantuvo durante años y provocó un profundo malestar en Juan Carlos I, que interpretó la decisión como un obstáculo para reconstruir algunos episodios de su vida y de la relación con su padre.

PAMPLONA, 18-1-1993.- EN UN SENCILLO PERO EMOTIVO ACTO, EL CONDE DE BARCELONA HA RECIBIDO HOY EN EL PALACIO DE NAVARRA, DE MANOS DE SU HIJO EL REY JUAN CARLOS, LA MEDALLA DE ORO DE NAVARRA, MAXIMO GALARDON DE LA COMUNIDAD FORAL, POR SU CONTRIBUCION A LA CAUSA DE LA LIBERTAD, LA DEMOCRACIA Y LA RECONCILIACION NACIONAL

El Conde de Barcelona recibe de manos de su hijo, el 18 de enero de 1993, tres meses antes de morir, la medalla de oro de Navarra, comunidad donde pasó mucho tiempo para tratarse el cáncer de garganta que padeció. / JESUS DIGES / EFE

Todo empezó a cambiar tras la llegada de Camilo Villarino, en febrero de 2024, a la jefatura de la Casa. Sabedor de que el emérito estaba preocupado por el archivo de su padre, Villarino encargó a personal de la institución la apertura, ordenación e indexación de las cajas conservadas en Palacio. Quedaba por resolver, sin embargo, una cuestión esencial: quién era el dueño de los documentos, fotografías y posibles objetos depositados en el archivo. Cuando este diario reveló el profundo malestar del emérito, decidió aclarar quién es el dueño.

Conclusión en otoño

Según fuentes de la Zarzuela, el dictamen jurídico, elaborado por personal de la Casa —cuya secretaria general, Mercedes Araújo, es letrada de las Cortes—, ha despejado esa incógnita a favor de los herederos de Don Juan. Es de los hijos del Conde de Barcelona, no es de la Corona ni todo el material es de "los españoles", expresión usada por Alfonsín. Comunicada la conclusión a Juan Carlos I, el emérito ha aceptado que especialistas examinen el fondo y determinen qué piezas poseen relevancia histórica suficiente para ser separadas y trasladadas a Patrimonio Nacional.

Noticias relacionadas y más

La selección no está cerrada. Los expertos --que la Casa del Rey no ha concretado a qué institución pertenecen-- deberán distinguir entre el material privado y aquel que pueda resultar valioso para conocer mejor la trayectoria de Don Juan y algunos capítulos de la historia de España. La Zarzuela espera disponer en otoño de una primera propuesta concreta sobre la documentación seleccionada que podría quedar depositada en el Archivo General de Palacio, dependiente de Patrimonio Nacional.

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Fuente: El Periódico

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