Pedro Sánchez, en directo: balance del curso político, reacciones y última hora

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hace este martes su tradicional balance del curso político asegurando que, pese a las dificultades para lograr acuerdos, la legislatura aún tiene recorrido y quedan cosas por hacer antes de las elecciones en 2027. Se prevé que, entre otros asuntos, Sánchez aborde el calendario de la presentación de los Presupuestos Generales del Estado para 2027, que serían los primeros y últimos de esta legislatura. También será la primera vez que el jefe del Ejecutivo se pronuncie -si dice algo- sobre la decisión del TJUE avalando la ley de amnistía y que acerca la posibilidad de regreso a España del expresidente de la Generalitat catalana Carles Puigdemont.

La comparecencia de Sánchez tendrá lugar -previsión a partir de las 12:00 horas- al término del Consejo de Ministros en el que se aprobarán varias iniciativas relacionadas con los incendios que asolan el país como un paquete de medidas de protección ampliada para los trabajadores que no puedan acudir a su puesto de trabajo como consecuencia de los incendios forestales; la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil, conocida popularmente como zona catastrófica de algunos de estos enclaves para agilizar las ayudas; o la creación de un panel de expertos para combatir el cambio climático.

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Fuente: El Periódico

Sánchez, según fuentes del Ejecutivo, resaltará de nuevo los buenos datos económicos de España y reiterará el compromiso total contra la corrupción, asunto que ha marcado gran parte del curso político por la serie de casos que han afectado al PSOE y al Ejecutivo.

El presidente hará balance de un curso político marcado también por diversas causas judiciales que afectan al PSOE - en un día con nuevas declaraciones de trabajadores de Ferraz en la Audiencia Nacional- o a su entorno familiar o próximo - como la condena a su hermano David Sánchez o la proximidad de que se fije el juicio a su mujer, Begoña Gómez, o la imputación al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Una reunión del Gabinete en la que, finalmente, no se aprobará un decreto sobre vivienda, como inicialmente estaba previsto, por falta de acuerdos para su posterior convalidación parlamentaria. En el día de ayer, el Gobierno optó por llevarse hasta después del parón vacacional la aprobación de este decreto para ganar tiempo para la negociación política.