Balance anual
Sánchez se pronuncia sobre el fallo del TJUE ante la amnistía: "Actuamos conforme a derecho para favorecer la reconciliación"
El presidente del Gobierno ha señalado que solo el 2% de los catalanes ven problemática al relación con el Estado: "Esto no es casualidad"
Pedro Sánchez no se había pronunciado aún sobre el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que avala la ley de amnistía. Ha sido este martes, en su balance del curso político, cuando el presidente del Gobierno ha asegurado, más de diez días después, que la sentencia confirma que el Ejecutivo actuó "conforme al derecho para favorecer la reconciliación". Dos años después de que se aprobara la polémica norma, aún no aplicada en su totalidad a dirigentes del 'procés', como Carles Puigdemont, Sánchez ha recalcado que fue una "decisión valiente".
El jefe del Ejecutivo ha aprovechado la intervención, a la hora de abordar la relación con las comunidades autonómicas, para "recordar" que la Justicia europea ha avalado la Ley de Amnistía y los objetivos del Gobierno: "Como hemos dicho siempre desde el Gobierno de España, conforme al derecho para favorecer, lo que ha dicho en su sentencia el TJUE, la reconciliación". "Fue una decisión valiente, pero creo que ha sido una decisión necesaria que nos permite volver a mirar juntos al futuro", ha aseverado Sánchez.
Para reafirmar sus palabras, el presidente ha expuesto que cuando llegó al Gobierno en 2018, "el 40% de los catalanes y catalanas señalaban la relación entre Cataluña y la Administración General del Estado como uno de sus principales problemas". "Hoy son solo el 2%. Y esto no es casualidad", ha sentenciado.
En concreto, el TJUE resolvió hace dos semanas que la amnistía, en lo relativo a los delitos de malversación, no afecta a los intereses financieros de la Unión Europea y que su aplicación es compatible el derecho comunitario. También detalló que la norma es compatible con el derecho comunitario en lo que se refiere a los delitos del terrorismo y, por tanto, se podrá aplicar a los CDR acusados de terrorismo.
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Fuente: El Periódico
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