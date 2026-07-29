TRIBUNALES
El juez del caso Leire Díez imputa al exdirector de la Guardia Civil Leonardo Marcos
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EFE
Madrid
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha citado como imputado el 10 de septiembre al exdirector de la Guardia Civil Leonardo Marcos en la causa en la que investiga a una presunta trama que buscaba desestabilizar los procedimientos judiciales que afectaban al PSOE y al Gobierno.
En una providencia conocida este miércoles, el magistrado acuerda esta diligencia a petición de la acusación popular que coordina el PP.
Fuente: El Periódico
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