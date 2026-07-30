Petición al Ejecutivo
Ceuta pide "auxilio" al Gobierno y reclama activar la "emergencia nacional" por la crisis migratoria
Vivas advierte que Ceuta podría vivir una situación similar a la de mayo de 2021 si no se toman medidas contundentes
En los últimos diez días han llegado a la ciudad de Ceuta entre 1.500 y 2.000 personas, según ha explicado el presidente del Gobierno ceutí, Juan Jesús Vivas (PP), que ha apuntado que esto supone un 2% de la población que tiene el territorio. Además, ha asegurado que la sobreocupación del área de menores es del 2.400%. Con estos datos ha querido mandar al Gobierno un "mensaje de petición de auxilio y socorro": "Yo creo que estamos en una situación de absoluta emergencia humanitaria y social que demanda una actuación consecuente con esta calificación de emergencia a través de un mando único que garantice que esa respuesta sea enérgica, decidida e inmediata", ha reclamado.
"A nosotros nos corresponde mantener una postura de lealtad constitucional, sentido de estado y responsabilidad y también nos corresponde pedir auxilio, socorro, ante una situación verdaderamente preocupante, crítica, grave", ha dicho antes de confirmar que ha hecho esta petición a través de la Delegación del Gobierno, de distintos ministros y secretarios de Estado. "Espero que esa petición surta efecto. Se están haciendo cosas, pero es fundamental que se actúe con la energía que requiere una crisis de esta envergadura", ha aseverado en la Cadena Ser.
Tras varios días alertando de la situación que se está viviendo en la ciudad autónoma, Vivas ha elevado el tono y ha avisado de que si no se aplican medidas "de manera decidida, enérgica y contundente" puede que en a finales de agosto la situación sea similar a la que se vivió en mayo de 2021, cuando cerca de 10.000 personas entraron en Ceuta.
Las soluciones
Preguntado por las posibles soluciones para hacer frente a esta crisis, Vivas ha repetido el quinteto de medidas que considera imprescindibles: "atender la saturación de los centros de acogida" con un incremento de los recursos excepcionales que se establecieron en 2025; "intensificar la colaboración con Marruecos" para que intente frenar la salida de personas; "reforzar los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado" en frontera y en la propia ciudad; y reformar las leyes para poder realizar las llamadas 'devoluciones en caliente' a quienes se detectan intentando entrar a nado en Ceuta.
En concreto, propone modificar la Ley de Seguridad Ciudadana después de que hace unas semanas el Tribunal Supremo sentenciara que la disposición adicional décima, relativa a las 'devoluciones en caliente', no permite devolver inmediatamente a quienes sean interceptados en el mar, cuando intentan entrar a nado en Ceuta o Melilla, sino solo a aquellos que intenten superar elementos de contención fronterizos, como la valla. El PP, tras conocerse el fallo, ya anunció su intención de reformar este aspecto de la ley y registró una proposición de ley en el Congreso a la que ha apelado Vivas.
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Fuente: El Periódico
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