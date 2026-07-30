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Crisis en Ceuta

Feijóo pide a Sánchez que actúe ante la "avalancha sin precedentes" en Ceuta

Abascal habla de "invasión" y responsabiliza a Sánchez de sus consecuencias

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. / César Vallejo Rodríguez - Europa Press

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Mariano Alonso Freire

Madrid

El presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, reclamó este jueves a Pedro Sánchez que actúe urgentemente ante la situación generada en Ceuta, que no dudó en describir, en un vídeo publicado en su perfil de las redes sociales, de "avalancha sin precedentes". Después de trasladar todo su apoyo al presidente de la ciudad autónoma, el popular Juan Jesús Vivas, el líder de la oposición pidió al Gobierno central que se decrete la emergencia nacional para que, aseguró literalmente, "se recupere inmediatamente el control de nuestras fronteras".

Por su parte, el líder de Vox, Santiago Abascal, también mediante un vídeo en las redes sociales, calificó lo que está ocurriendo de "invasión" y señaló directamente al jefe del Ejecutivo: "Pedro Sánchez es su principal promotor y culpable de todas sus consecuencias. Punto".

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Fuente: El Periódico

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