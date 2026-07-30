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Medida parcial

Laura Borràs desvincula su indulto de una "negociación política" con el PSOE y carga contra Sánchez

Laura Borràs en una imagen de archivo.

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Quim Bertomeu

La expresidenta del Parlament y exlíder de Junts Laura Borràs ha asegurado este jueves que el indulto parcial que le concedió el martes el Gobierno de Pedro Sánchez no es fruto de ninguna negociación política entre su partido y el PSOE. "No tiene nada que ver con la política. No he formado nunca parte de ninguna negociación ni he pedido ningún indulto", ha dicho en una entrevista en TV3.

Borràs ha defendido que el ejecutivo socialista se ha limitado a seguir la recomendación del juez que la condenó en su día por prevaricación. En aquella sentencia, el propio magistrado dijo la pena de prisión de 4 años, 6 meses y 1 un día era "desproporcionada y excesiva". Con la medida de gracia, la condena se queda en dos años y la exlíder independentista no tendrá que entrar en la cárcel. "En la parte dispositiva de la sentencia es el juez quien pedía el indulto", ha recordado.

Pese a la medida de gracia concedida, Borràs se ha mostrado muy crítica con el Gobierno y, en especial, con Pedro Sánchez. Le molestó que en su comparecencia del miércoles, el presidente dijera que la condena había sido por malversación cuando en realidad fue por prevaricación. "El panorama es desolador. No sabe ni porque me han juzgado ni porque me han condenado", ha lamentado, asegurando que esto es una prueba más del "descrédito" de la política y del propio Sánchez.

La expresidenta del Parlament también ha sostenido que su caso "no tiene nada que ver con la corrupción", aunque técnicamente no es así, ya que la prevaricación sí que se considera corrupción. "El PSOE sabe mucho de corrupción", ha criticado, en alusión a los procesos judiciales que afectan al partido socialista. Ha insistido en que su caso siempre ha sido de "lawfare", es decir, que se la persiguió judicialmente por ser una figura destacada del independentismo.

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"Nos han querido apartar políticamente porque no ha querido debatir democráticamente sobre las ideas", ha lamentado. La percepción de su caso fue de persecución judicial no es compartida por todo el independentismo. De hecho, ERC, la CUP o Òmnium Cultural son actores que en su día no quisieron incluir este proceso dentro de las causas del 'procés'. Tampoco ha sido incluido entre los casos que potencialmente puedan ser amnistiados.

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Fuente: El Periódico

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