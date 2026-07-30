Crisis migratoria
Al menos diez personas mueren intentando entrar a nado a Ceuta
Con los de este jueves, se elevan a 39 el número de migrantes localizados sin vida en aguas del litoral de Ceuta en lo que va de año
EP
Las unidades a cargo del control fronterizo en Ceuta han recuperado del agua los cuerpos sin vida de diez personas en las últimas 24 horas. Ya son 38 los extranjeros localizados muertos en aguas ceutíes en el intento de cruzar a nado desde Marruecos en lo que va de año.
A lo largo de la tarde de este jueves, la Guardia Civil ha identificado a siete personas fallecidas en el agua. En la mañana de fue Salvamento Marítimo el que encontró otro cuerpo sin vida. Y en la tarde del miércoles se localizaron otros dos.
Si se mantiene el ritmo, pronto se alcanzará la cifra de muertos con la que finalizó el pasado año, de 46 en total.
En paralelo, centenares de personas siguen entrando esta tarde en Ceuta bordeando el espigón del Tarajal, tanto a pie como a nado. A la espera de conocer cifras oficiales, fuentes policiales advierten de que pueden haberse superado las 10.000 entradas irregulares.
La crisis migratoria que atraviesa Ceuta comienza a parecerse a la emergencia sucedida en mayo de 2021, cuando más de 10.000 migrantes accedieron a la ciudad en solo dos días.
Fuente: El Periódico
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