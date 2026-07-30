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Incendios

El PP lleva al Congreso su plan contra los incendios y pide que el fuego "no sea un elemento de confrontación"

El Partido Popular llevará al Congreso su plan de cincuenta medidas contra los incendios mediante una Proposición no de Ley para su debate

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado.

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado. / Isa Saiz - Europa Press

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Mariano Alonso Freire

Madrid

El líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, se reunió este jueves de manera telemática desde la sede central del partido en Génova con los consejeros de los gobiernos autonómicos de su partido concernidos en la lucha contra los incendios, los de Agricultura y Medio Ambiente. Lo hizo acompañado por el secretario general de los populares, Miguel Tellado, por la vicesecretaria de coordinación sectorial, Alma Ezcurra, y por el vicesecretario de Economía, Alberto Nadal, entre otros. Al término del encuentro, Tellado compareció en rueda de prensa y anunció que llevarán su plan contra los incendios, compuesto por cincuenta medidas concretas y presentado ya el verano pasado, al Congreso de los Diputados. Lo harán en forma de Proposición no de Ley (PNL), de manera que la iniciativa no tiene un carácter vinculante, pero si obligará a un debate en el pleno de la Cámara Baja.

Tellado reclamó al PSOE su apoyo en forma de voto favorable a la PNL, y reprochó al Gobierno de Pedro Sánchez que pretenda, según dijo, repercutir todo el coste de la lucha contra el fuego tanto en las comunidades autónomas como en los ayuntamientos. Además, reclamó al Ejecutivo que "se convenza de una vez de que los incendios se apagan en invierno".

En una intervención donde comenzó trasladando toda su solidaridad con las personas afectadas por los incendios, que han obligado al desalojo de decenas de miles de personas tanto en Madrid como en Castilla-La Mancha y Castilla y León, el número dos del primer partido de la oposición aseguró que su formación actuará con "responsabilidad", al tiempo que diagnosticó que España necesita "dotarse de más medios" para combatir los incendios. El secretario general de la formación conservadora arremetió especialmente contra la vicepresidenta tercera del Gobierno y titular de la cartera de Transición Ecológica, Sara Aagesen, ya que a su juicio "no se le conoce acción alguna".

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Para Tellado, "las causas de los incendios son múltiples, no es solo una", y por ello "centrar solo en una causa la gestión forestal de nuestro país es no comprender el problema en toda su dimensión, y lo que es peor: supone perder el tiempo y la batalla contra el fuego". En ese sentido, señaló a la despoblación de muchas zonas de España que han vuelto a sufrir incendios este verano como un elemento clave, y acusó de actuar de forma "irresponsable" o incluso "frívola" a quien así se conduce, en alusión, esta vez velada, al propio Gobierno central. "Al fuego no se le vence con consignas, sectarismo y con ecologismo de salón", sintetizó. La mano derecha de Feijóo reclamó que la lucha contra los incendios no se convierta en un elemento de "confrontación".

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Fuente: El Periódico

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