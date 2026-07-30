Cambio climático
Sánchez levanta la emergencia nacional en Ávila y Madrid tras conseguir el control de los incendios
La UME cede el mando operativo a los servicios de extinción de Castilla y León y de la Comunidad de Madrid
El presidente dice que la toma de control de la situación por parte del Gobierno a petición de las CCAA ha sido "un razonable éxito"
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado desde el Puesto de Mando Avanzado de Navaluenga, en Ávila, el levantamiento del nivel 3 de alerta en los terribles incendios que han asolado Ávila y la Comunidad de Madrid y la desactivación de la emergencia nacional puesta en marcha el pasado fin de semana, cuando el Ejecutivo de España tomó el control de la extinción de los incendios bajo el mando operativo de la Unidad Militar de Emergencias (UME).
A partir de hoy, los gobiernos regionales de Castilla y León y Madrid asumirán la coordinación y el control de la total extinción de las llamas, ya controladas. Sánchez sí ha garantizado que a pesar de levantarse la emergencia nacional, tanto la UME como el sistema nacional de Protección Civil seguirán trabajando en ambas provincias ahora al mando de las comunidades autónomas. El presidente ha celebrado que esta primera experiencia de emergencia nacional ha alcanzado un "razonable éxito" en la lucha contra el que ha sido el mayor incendio de la historia de España.
Fuente: El Periódico
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