Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Zonas tensionadas AsturiasAsturias se queda sin planta IndraCambios en la DependenciaMuerte en ColungaCierre viejo HUCAHospital Quirón en Cabueñes
instagramlinkedin

La situación en la ciudad autónoma

Ceuta se sume en el caos con miles de personas deambulando por las calles: "La gente les da comida desde los balcones"

La ciudad autónoma ha tenido que suspender sus fiestas y los comercios se encuentran cerrados

Decenas de migrantes que han pasado la frontera entre Ceuta y Marruecos pasan la noche en la calle, a 31 de julio de 2026, en Madrid (España).

Decenas de migrantes que han pasado la frontera entre Ceuta y Marruecos pasan la noche en la calle, a 31 de julio de 2026, en Madrid (España). / Marcos Moreno - Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

May Mariño

Ceuta (Enviada especial)

Tras unos días de llegada continúa de personas, principalmente chicos jóvenes, por mar a Ceuta, la jornada del jueves fue crucial y, además de las entradas irregulares por las costas, miles de personas se adentraron por la frontera terrestre con Marruecos. Según datos de la Guardia Civil se cuantificaban a primera hora de esta mañana en más de 49.000 personas procedentes de Marruecos las que habían conseguido entrar en Ceuta.

La ciudad, que se preparaba para celebrar sus fiestas -que han quedado suspendidas- ahora está sumida en un "caos". Precisamente, el recinto ferial, y cómo lo están desmontando, es lo primero que uno ve al llegar a Ceuta desde el aire.

Unas 49.000 personas han entrado en Ceuta según los cálculos de las fuerzas de seguridad

Unas 49.000 personas han entrado en Ceuta según los cálculos de las fuerzas de seguridad / .

Comercios cerrados, apenas abiertos unos cuantos bares y mucha "sensación de inseguridad". "Mejor no vayas por la calle andando, coge taxi", es la primera recomendación al llegar al helipuerto de la ciudad autónoma. Son miles las personas que deambulan por la calle.

Según relatos de los primeros ciudadanos de Ceuta con los que se encuentra EL PERIÓDICO, cabecera de PRENSA IBÉRICA, la situación es "increíble". "Miles de personas por la calle", "con la moto iba pitando para que me dejaran pasar", cuenta una trabajadora del helipuerto. "La gente les da comida desde los balcones", añade otro trabajador mientras enseña fotos que le llegan al teléfono.

Noticias relacionadas

En helicóptero también llega Pedro Sánchez. Al presidente del Gobierno le esperan una decena de ciudadanos con ganas de protestar. Será el aperitivo de lo que se espera en la zona de El Tarajal y, después, en la plaza del Ayuntamiento.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multado con 200 euros tras sufrir una avería en verano, colocar correctamente la baliza v-16 pero no poner la placa de señalización V20: la Guardia Civil extrema la vigilancia
  2. Multado con 100 euros tras echar gasolina diésel, pagar y marcharse después del encarecimiento con un coste de 94,71 euros: la Guardia civil extrema la vigilancia
  3. Fallece Luis Ángel Echevarría, padre de Paula Echevarría
  4. El pueblo asturiano de menos de 6.000 habitantes que tiene colas kilométricas todos los días del verano para comerse un helado
  5. Multado con 200 euros tras tener un accidente, colocar la baliza v-16 de forma correcta, pero no llevar el kit obligatorio en el maletero: la Guardia Civil extrema la vigilancia
  6. Rubén y Sara viven de 6 a 8 meses al año en una cabaña de los Picos de Europa a 1.100 metros de altitud, sin agua corriente ni cobertura móvil, para hacer el 'mejor queso del mundo
  7. Fallece una pasajera de un vuelo entre Asturias y Tenerife
  8. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de dos albornoces de baño o más barato del mercado: de microfibra, absorbente y de secado rápido

Israel desacredita a su embajador en la ONU tras calificar Ceuta de "enclave colonial" español

Israel desacredita a su embajador en la ONU tras calificar Ceuta de "enclave colonial" español

Grave desprendimiento en la Ruta del Cares: hay tres montañeros heridos, uno de ellos muy grave

Grave desprendimiento en la Ruta del Cares: hay tres montañeros heridos, uno de ellos muy grave

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego completo de cuencos de acero inoxidable más barato del mercado: apilable uno dentro de otro para ahorrar espacio

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego completo de cuencos de acero inoxidable más barato del mercado: apilable uno dentro de otro para ahorrar espacio

Indra adquiere terrenos en A Coruña para construir su segunda fábrica de vehículos blindados

Indra adquiere terrenos en A Coruña para construir su segunda fábrica de vehículos blindados

Recibe una multa más alta que su salario este verano por enfriar el coche y refrescarlo por la ola de calor: la Guardia civil extrema la vigilancia

Recibe una multa más alta que su salario este verano por enfriar el coche y refrescarlo por la ola de calor: la Guardia civil extrema la vigilancia

Lucas Paulano representará a España en Eurovisión Junior en octubre

Lucas Paulano representará a España en Eurovisión Junior en octubre

Los nutricionistas coinciden: el aguacate es más saludable si lo combinas con estos alimentos

Los nutricionistas coinciden: el aguacate es más saludable si lo combinas con estos alimentos

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de dos sillones plegables de terraza más baratos del mercado: el respaldo ajustable se puede bloquear en 7 posiciones

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de dos sillones plegables de terraza más baratos del mercado: el respaldo ajustable se puede bloquear en 7 posiciones
Tracking Pixel Contents