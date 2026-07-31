¿Cómo llegan nadando los migrantes a Ceuta? Así es la ruta a nado

La avalancha migratoria en Ceuta, cifrada en al menos 20.000 los migrantes que han llegado desde Marruecos, ha obligado al Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a actuar de emergencia con la activación al Ejército y a cerrar la frontera con Melilla, además de estrechar la colaboración con Marruecos para acelerar las devoluciones en la frontera. La situación ha puesto en el foco el trayecto utilizado por los miles de migrantes que se han aventurado a cruzar la frontera.

En este sentido, la silueta del espigón de la playa del Tarajal ha dibujado esta semana la última frontera física entre dos mundos. A simple vista, apenas unos cientos de metros de agua y rocas separan el paseo marítimo de la localidad marroquí de Castillejos (en árabe, Fnideq) de la ciudad autónoma de Ceuta. Para miles de jóvenes, sin embargo, esa corta distancia se ha convertido en una de las rutas de entrada a Europa más desesperadas, constantes y difíciles de controlar: la travesía de unos tres quilómetros a nado.

El fenómeno, que ha puesto en jaque la capacidad asistencial y de seguridad en la frontera, se alimenta del llamado movimiento harraga (del árabe magrebí, "los que queman"). Aunque el concepto nació en los años 90 en el norte de África para definir a quienes destruyen sus documentos para evitar la repatriación y "queman" su pasado en busca de un futuro, hoy en día se ha masificado gracias a las redes sociales. En plataformas como TikTok o Instagram, cuentas como @haragaa_ceuta1 —muchas de ellas perseguidas y eliminadas por las autoridades— viralizan los testimonios de quienes logran la hazaña, convirtiéndolos en héroes y ofreciendo consejos logísticos a los que esperan en la orilla marroquí: "Quienes van a emigrar así también deben saber que no hay que llevar mochila. Todo lo que eras lo dejas atrás".

La playa de Pedralina y el engaño de la cercanía

La ruta comienza en las playas de Castillejos, especialmente en puntos como Pedralina, donde las vallas del paseo marítimo no logran disuadir a quienes buscan salir lo más cerca posible de la aduana marroquí. Amparados por la oscuridad de la noche, la densa niebla o los días de fuerte viento de levante que reducen la visibilidad de las patrulleras, los migrantes se lanzan al mar.

Equipados en el mejor de los casos con trajes de neopreno improvisados y aletas rudimentarias, y en el peor, aferrados a flotadores de playa y botellas de plástico vacías a modo de salvavidas, la euforia inicial en sus rostros al acariciar la posibilidad de cruzar contrasta con la crudeza extrema del trayecto.

La aparente cercanía es el mayor engaño de esta frontera. El Estrecho de Gibraltar es una zona de intensas corrientes marinas donde el mar Mediterráneo y el océano Atlántico chocan con fuerza. Un nadador, por muy experimentado que sea, puede verse arrastrado mar adentro en cuestión de minutos. A la peligrosidad de las corrientes se suma la hipotermia. Incluso en los meses de verano, las horas de exposición al agua fría agotan las fuerzas y provocan calambres musculares severos a mitad de trayecto, transformando la travesía en una lucha agónica por la supervivencia que ya ha dejado decenas de muertes en las costas.

Mapa de la frontera de Ceuta con Marruecos y la valla fronteriza.

La llegada a la orilla española

Quienes logran rodear el espigón fronterizo, cuya barrera es de 6 metros de altura y 25 m de longitud, y alcanzar la arena de la playa del Tarajal suelen llegar exhaustos, con signos evidentes de congelación, cortes por las rocas y una profunda desorientación. En la orilla no les espera la calma, sino el inicio de un complejo engranaje humanitario y legal.

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A pie de playa, el Equipo de Respuesta Inmediata ante Emergencias (ERIE) de la Cruz Roja despliega sus recursos para ofrecer asistencia médica urgente, mantas térmicas y ropa seca. Posteriormente, las fuerzas de seguridad inician el proceso de identificación y gestión. Mientras que los adultos son derivados al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) a la espera de que se tramiten sus expedientes o devoluciones pactadas, la situación más crítica recae sobre los menores de edad no acompañados, que son trasladados a los ya saturados centros de protección de la ciudad autónoma.