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Crisis migratoria

El presidente de Ceuta critica la "insuficiente" respuesta del Gobierno y asegura que son 60.000 las personas que han entrado

Junta de Portavoces de Ceuta con el presidente, Juan Jesús Vivas en el centro.

Junta de Portavoces de Ceuta con el presidente, Juan Jesús Vivas en el centro. / GARIELA SARDÁ NUÑEZ

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Miguel Ángel Rodríguez

Miguel Ángel Rodríguez

Madrid

"Tardía e insuficiente". De esta manera ha calificado el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, la respuesta ofrecida por el Gobierno de Pedro Sánchez a la crisis migratoria en la que se encuentra sumida la ciudad autónoma desde este pasado jueves. Tras la visita del jefe del Ejecutivo y su posterior comparecencia, en la que ha tildado la llegada masiva de migrantes de una "violación de la integridad territorial de España", Vivas ha asegurado que la situación es "absolutamente insostenible" y ha elevado a 60.000 las personas que han entrado de manera irregular a Ceuta.

Rodeado por los portavoces de todos los partidos presenten en la Asamblea de la ciudad autónoma, Vivas ha asegurado que esta cifra de 60.000 personas -fuentes de la Guardia Civil aseguraban a primera hora de hoy que eran 49.000- es igual al 70% de la población ceutí y que de extrapolarlo al territorio peninsular sería como si entraran 34 millones de personas. "Evidentemente, esta es una cifra que es imposible de asimilar y está más que justificada la sensación de la ciudad de inseguridad, inquietud, impotencia y abandono", ha dicho".

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Fuente: El Periódico

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