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Crisis en Ceuta

Sumar y los socios de izquierdas del Gobierno denuncian un complot de Marruecos, EEUU e Israel

Aseguran que el gobierno del país vecino ha utilizado a sus ciudadanos para presionar políticamente a España

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián.

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián. / Eduardo Parra - Europa Press

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Miguel Ángel Rodríguez

Miguel Ángel Rodríguez

Madrid

La prudencia de Pedro Sánchez tratando de no señalar a Marruecos como culpable de la crisis migratoria que ha provocado la llegada de más de 50.000 personas a Ceuta desde la pasada madrugada contrasta con las acusaciones directas que lanza Sumar y aliados del Gobierno, como ERC, EH Bildu o Podemos contra el país vecino. Entre los más críticos están los partidos que forman parte del propio Ejecutivo, bajo la marca de Sumar, que denuncian que el Gobierno marroquí ha utilizado a sus propios ciudadanos para "presionar políticamente a España".

"Exigimos responsabilidades al Gobierno marroquí por utilizar a personas en situación de extrema vulnerabilidad como herramienta de presión política contra España", ha denunciado Movimiento Sumar, el partido que fundó Yolanda Díaz, en un comunicado de prensa. También lo ha dicho el líder de IU, Antonio Maillo, que ha dicho que el Gobierno de Marruecos es el que "ha generado la crisis" en connivencia con EEUU e Israel con el objetivo de "desestabilizar al Gobierno" por sus posiciones ante la guerra en Palestina o Irán.

En la misma línea se ha pronunciado Más Madrid que, a través de otro comunicado, ha asegurado que la crisis de Ceuta es "una operación de desestabilización política por parte de Marruecos". Así, señalan que tanto dirigentes de EEUU como de Israel se han dedicado a atacar a España. "Echan leña al fuego y cuestionar que Ceuta y Melilla sean territorio español, azuzando así la situación en nuestras fronteras", denuncian.

Los socios

Estas críticas, lanzadas por partidos que forman parte del Gobierno, tienen también su reflejo en los socios habituales del Ejecutivo de coalición. "La dictadura marroquí al servicio de EEUU e Israel chantajea un verano más a España y Europa convirtiendo a su propia gente en carne de cañón arrojadiza", publicó este jueves el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián y este viernes era la diputada Teresa Jordà quien ha insistido en que lo que está ocurriendo en la ciudad autónoma es "un nuevo chantaje de Marruecos".

El mismo argumento lo ha expuesto Irene Montero, candidata de Podemos a las próximas elecciones, mediante una publicación en redes sociales, aunque ha lanzado también reproches al Gobierno español. Primero, ha criticado que España lleve "años pagando a Marruecos, Libia y Mauritania para que sean ellos quienes 'se ocupan' de estas personas" y luego ha avisado del riesgo que esto supone: "Cuando Marruecos quiere más o cuando EEUU e Israel se lo ordenan, deja de hacerlo para chantajearte".

Noticias relacionadas y más

De entre los aliados de izquierdas, quien se ha mantenido en una posición más discreta ha sido EH Bildu, manteniendo el perfil bajo de toda la legislatura. Solo el diputado abertzale Jon Iñárritu ha compartido un mensaje en la red social X un vídeo de una intervención en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional de las Cortes en el que señala a Marruecas y denuncia que no se le señale como una "amenaza" por parte del Gobierno.

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Fuente: El Periódico

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