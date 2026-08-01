Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Desprendimiento en el CaresIndraSube a gasolinaNuevas viviendas OviedoCrisis en CeutaFuneral padre Paula Echevarría
instagramlinkedin

Crisis migratoria

Ceuta recupera la normalidad: los comercios abren y los ceutíes vuelven a la calle

Los residentes en Ceuta se escapan a Península: "Me está costando hasta encontrar botellas de agua" (por May Mariño, enviada especial)

De la esperanza a la frustración en 24 horas: "Vimos que muchos entraban en Ceuta e hicimos lo mismo. Pero no encontramos ni comida" (por Marc

La crisis de Ceuta pone el foco en una visita pendiente para Felipe VI: Juan Carlos I solo acudió una vez a esa ciudad y a Melilla

Última hora de Ceuta y Melilla, en directo

Decenas de personas siguen intentando cruzar la frontera, a 31 de julio de 2026, en Ceuta (España). La ciudad autónoma de Ceuta ha amanecido con numerosas personas que seguían entrando desde Marruecos a primera hora de esta mañana después de una madrugada en la que la afluencia por la zona fronteriza no ha cesado. Miles de inmigrantes han accedido desde hoy a la ciudad autónoma a nado y también a pie bordeando el espigón que separa de Marruecos la ciudad autónoma. Fuentes policiales precisan que son más de 20.000 las personas que habrían entrado a España. 31 JULIO 2026 CRISIS MIGRATORIA Marcos Moreno / Europa Press 31/07/2026. Marcos Moreno

Decenas de personas siguen intentando cruzar la frontera, a 31 de julio de 2026, en Ceuta (España). La ciudad autónoma de Ceuta ha amanecido con numerosas personas que seguían entrando desde Marruecos a primera hora de esta mañana después de una madrugada en la que la afluencia por la zona fronteriza no ha cesado. Miles de inmigrantes han accedido desde hoy a la ciudad autónoma a nado y también a pie bordeando el espigón que separa de Marruecos la ciudad autónoma. Fuentes policiales precisan que son más de 20.000 las personas que habrían entrado a España. 31 JULIO 2026 CRISIS MIGRATORIA Marcos Moreno / Europa Press 31/07/2026. Marcos Moreno / Marcos Moreno / Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

May Mariño

Ceuta (Enviada especial)

En "relativa normalidad y tranquilidad" es como definen esta noche pasada algunos ceutíes con los que ha conseguido hablar EL PERIÓDICO.

Bares abiertos, comercios que van levantando persianas...pero migrantes vagando por las calles y presencia, mucha, policial y militar. El Ejército custodia todavía las puertas de loa supermercados y para hacer la compra hay que mostrar documentación

Aunque han actuado los servicios de limpieza en algunos puntos de la ciudad siguen visibles los restos de la crisis migratoria de estos días y de la entrada de más de 60. 000 personas a una ciudad con una población de 80.000 habitantes.

Noticias relacionadas

A PIE DE CALLE| May Mariño, desde Ceuta: la ciudad comienza a recuperar la normalidad

A PIE DE CALLE| May Mariño, desde Ceuta: la ciudad comienza a recuperar la normalidad

May Mariño

El flujo de personas que regresan a Marruecos por el punto habilitado en la frontera de El Tarajal sigue constante aunque lejos de las cifras que sirvieron en el día de ayer donde llegaban a cruzar según estimaciones oficiales 150 personas al minuto. Ahora se ven pequeños grupos de cinco o diez o veinte personas. Rostros cansados, algunos descalzos, otros con cualquier cosa que han encontrado de los restos de la avalancha de personas de los días atrás. Una estampa que contrasta con los que siguen intentando acceder a nada a Ceuta y que llegan a algunos casos en muy malas condiciones que requieren la atención inmediata de la Cruz Roja y del Ejército despegado en la frontera.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fallece Luis Ángel Echevarría, padre de Paula Echevarría
  2. Multado con 100 euros tras echar gasolina diésel, pagar y marcharse después del encarecimiento con un coste de 94,71 euros: la Guardia civil extrema la vigilancia
  3. Multado con 100 euros por tener una avería en carretera, indicar el accidente con la baliza v-16 pero no tener visible correctamente la v-13 obligatoria: la Guardia Civil extrema la vigilancia
  4. En imágenes: funeral de Luis Ángel Echevarría, padre de Paula Echevarría en Candás
  5. Multitudinaria despedida en Candás al padre de la actriz Paula Echevarría, Luis, que murió ayer a los 76 años: 'Era irrepetible
  6. Grave desprendimiento en la Ruta del Cares: hay tres montañeros heridos, uno de ellos de gravedad
  7. Multado con 200 euros en la operación salida del verano por circular a la velocidad obligatoria en carretera pero no fijarse en la señal s-13: la Guardia civil ya extrema la vigilancia
  8. Multado con 200 euros tras tener un accidente, colocar la baliza v-16 de forma correcta, pero no llevar el kit obligatorio en el maletero: la Guardia Civil extrema la vigilancia

¿Cuándo va a dejar de llover en Asturias? La Aemet responde y cuidado si has hecho planes para los próximos días

¿Cuándo va a dejar de llover en Asturias? La Aemet responde y cuidado si has hecho planes para los próximos días

Bajada obligatoria a 30 kilómetros por hora para circular desde este 1 de agosto para los coches: se confirma el adiós a los vehículos con etiquetas B y C

Bajada obligatoria a 30 kilómetros por hora para circular desde este 1 de agosto para los coches: se confirma el adiós a los vehículos con etiquetas B y C

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir potente el cepillo facial eléctrico más barato del mercado: para una piel del rostro muy suave y cuidada

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir potente el cepillo facial eléctrico más barato del mercado: para una piel del rostro muy suave y cuidada

Multado con 200 euros en plena operación verano por tener una avería, colocar bien la v-16 pero no tener a la vista la señal v-19: la Guardia civil extrema la vigilancia

Multado con 200 euros en plena operación verano por tener una avería, colocar bien la v-16 pero no tener a la vista la señal v-19: la Guardia civil extrema la vigilancia

5 plantas de exterior que viven más y mejor en macetas que plantadas en el suelo

5 plantas de exterior que viven más y mejor en macetas que plantadas en el suelo

La Ley de Bienestar Animal lo deja claro: los perros no pueden ir sueltos por la calle (salvo estas excepciones)

La Ley de Bienestar Animal lo deja claro: los perros no pueden ir sueltos por la calle (salvo estas excepciones)

Tenemos un problema

TotalEnergies abre las puertas de su casa a todos los visitantes de la Fidma

TotalEnergies abre las puertas de su casa a todos los visitantes de la Fidma
Tracking Pixel Contents