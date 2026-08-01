Última hora de la entrada masiva a Ceuta, en directo | Ceuta empieza a recuperar la calma tras la segunda noche de la crisis de entrada de migrantes

Según el Gobierno, la noche en la ciudad autónoma de Ceuta ha transcurrido "con normalidad". "Las entradas se han detenido en su totalidad y han continuado las salidas hacia Marruecos, sin incidentes destacables".

No obstante, en la ciudad siguen viéndose migrantes de los que entraron de manera ilegal y así, en la noche, se produjero algunos alteracados en los barrios de los que todavía no ha trascendido más detalles oficiales.

Además, según el Gobierno, la instalación de las barreras de contención en el espigón del Tarajal ha comenzado a las 07:50 de esta mañana. Ese es el enclave por el que accedieron a nada miles de personas y que, incluso hasta ayer por la tarde, seguían intentándolo