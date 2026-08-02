Ceuta reivindica su españolidad y clama por seguir unida ante los que "siembran odio"

Ceuta es una ciudad que tiene un profundo sentimiento de identidad que a veces cuesta entender a los que no han nacido en ella. Una ciudad donde ondea la bandera española en balcones y edificios más allá de los grandes momentos deportivos. Donde se escucha español y dariya - árabe- y hay chicas en shorts y otras con pañuelos cubriéndose la cabeza. En la que se celebra el Ramadán y la procesión de la virgen de África - que pese a la suspensión de las fiestas sí tendrá este año su ofrenda floral y su desfile procesional este miércoles 5 de agosto-.

La relación con el país vecino es constante, de ahí que muchos tengan claro su teoría de lo que desató estos días la mayor crisis migratoria que ha vivido Ceuta, España, con la entrada masiva de más de 60.000 personas – algunas fuentes lo elevan a 88.000- en una ciudad que tiene una población censada en más de 84.000 habitantes. “Se veía venir”, “en Castillejos había ambiente”, relatan ceutíes con los que ha hablado EL PERIÓDICO -cabecera de PRENSA IBÉRICA- y porque las redes sociales estaban alimentando la idea de cruzar a la ciudad autónoma.

Por eso, en la calle la sensación de “abandono” está muy extendida y se lamentan que el Ejército y la Policía no fueron desplegados antes de la “invasión”, como se escucha en el pueblo lo ocurrido especialmente el jueves 30 de julio, sino que “se dejó hacer al sátrapa de Marruecos” y la frontera era un “río de gente entrando”.

“Hemos perdido la dignidad”, se lamentaba una ceutí, al tiempo que otra veía el momento como “una oportunidad que aprovechar si nos unimos los unos con los otros contra ‘los malos’", tras reconocer que los migrantes que cruzaron la frontera “son utilizados” por el estado marroquí y lamentar el “centenar que ha perdido la vida”- aunque los datos oficiales del Gobierno apuntan a 72 fallecidos.

Ceuta tiene claro que es una ciudad “en convivencia” donde “nos respetamos todos” y que “pinchan en hueso” los que buscan “sembrar el odio” en la sociedad ceutí. Y como sembradores de esa inquina están tanto los que identifican a la extrema derecha como los que jalean a los marroquíes para que crucen y “siembren el caos”. Así “se retroalimentan”, por lo que solo toca “estar unidos”, reafirmaba un “caballa de nacimiento”, usando la forma coloquial con la que también se les conoce a los ceutíes.

El presidente de la ciudad ponía también su punto en este asunto al reivindicar que “todas las familias ceutíes son y se sienten españolas” y denunciaba la “intención” de Vox de “enfrentar y dividir a los ceutíes por razón de origen, cultura o creencias. Pero no lo conseguirán” porque “la convivencia es una clave existencial de la ciudad” y “la sociedad ceutí no va a permite que nadie venga aquí a dividir a los ceutíes por este tipo de razones”. Vivas lleva 25 años al frente del Gobierno de Ceuta -desde 2021- y en las últimas revalidó su mayoría, con 9 escaños ante los 6 escaños de PSOE, los 5 de Vox y el resto repartidos entre otras fuerzas políticas.

Estos sentimientos también explican cómo apenas se han registrado incidentes -según los datos oficiales- y la mayor intervención policial fue requerida en la tarde del sábado nacieron tras la llegada del movimiento Núcleo Nacional -una organización y partido político neonazi- a la ciudad para cargar contra los musulmanes.

“No van a venir de fuera a explicarme mi ciudad. Soy española y musulmana”, “la nacionalidad no tiene nada que ver con la religión, fuera los nazis de Ceuta”, coreaban mujeres vestidas con el pañuelo islámico. Junto a otros grupos de población autóctona que reconocía cómo los musulmanes en sus barrios son los que han “salvado la ciudad” ante esta “invasión orquestada” desde Marruecos para “sembrar odio y caos”.

La población ceutí describe a Ceuta como una “ciudad limpia y segura” y se felicitan de haber tenido la templanza de aguantar este envite. El propio delegado del Gobierno puso en valor que “a las medidas del Estado hay que sumar la actitud de la gran mayoría de los ceutíes que han actuado con sensatez y responsabilidad”.

Una sociedad que se muestra segura de que esta crisis migratoria- que ha superado con creces la de mayo de 2021- se volverá a repetir porque “Marruecos nos van a invadir cuando quiera”, concluyen muchos ciudadanos con los que ha hablado este medio estos días. Es más, el propio Miguel Ángel Pérez – delegado del Gobierno en Ceuta – no pudo garantizar que vuelva suceder: “Aparte de representante del Gobierno en Ceuta, soy ceutí y soy perfectamente consciente de esa inquietud, de ese de ese temor que tenemos todos, y yo también, yo lo comparto”.

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Porque, agregó, “lo que hemos vivido es una situación muy muy difícil y evidentemente lo que me dicen es que se va a trabajar para que no vuelva a ocurrir, pero soy consciente, perfectamente consciente de esa inquietud que tenemos los ceutíes”. Y ese sentimiento es el que se está extendiendo, según comparte una periodista local a EL PERIÓDICO, de que el “odio que alimentan unos y otros junto la posibilidad de una ‘invasión’ orquestada, haya quién piense en abandonar la ciudad si no estamos unidos y fuertes, porque aquí nadie nos está defendiendo”. “Ceuta es un muro que lucha solo”, resumía un taxista musulmán ceutí y “muy español” que admitía estar afectado por la situación y por lo que pueda venir.