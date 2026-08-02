Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cambios en el SESPAIncendiosEclipse en AsturiasLotería en OviedoZonas tensionadas en AsturiasCrisis en Ceuta
instagramlinkedin

Crisis migratoria

El PP exige al Gobierno que "no quede ni uno de los inmigrantes" que entraron en Ceuta, tampoco los menores

Los menores, en la crisis de Ceuta: "Han llegado miles y nadie sabe cuántos"

Miguel Tellado, secretario general del PP

Miguel Tellado, secretario general del PP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha dicho este domingo que el Gobierno debería desplegar "todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en Ceuta para que no quede ni uno de los inmigrantes ilegales que han entrado de forma ilegal" en los últimos días.

Tellado ha hecho estas afirmaciones en una entrevista en esRadio al ser preguntado por la indicación del Gobierno de que las comunidades autónomas deben acoger a los menores que Ceuta, y en menor medida Melilla, no pueden acoger ya por tener sus dispositivos asistenciales saturados.

"Me parece un disparate que el Gobierno que ha provocado el problema que estamos sufriendo hoy en Ceuta pretenda que arreglen las consecuencias de ese problema las comunidades autónomas", ha señalado Tellado, que ha argumentado que lo sucedido en las dos ciudades autónomas no es una crisis migratoria sino una "crisis de política exterior, una crisis de seguridad".

Por eso entiende que "le corresponde al Gobierno de la Nación poner los medios para que los que han entrado ilegalmente en España sean devueltos de forma inmediata a Marruecos; y todos", ha insistido.

Con Vox "sin rubor"

Por otra parte, preguntado si su partido pactará con Vox la formación de un futuro Ejecutivo nacional, el secretario general del PP ha afirmado que llegarán a acuerdos con los partidos "cercanos" en caso de no logar la mayoría absoluta a la que aspiran.

Noticias relacionadas

En este sentido ha añadido que Vox es un partido con el que el PP comparte el espacio ideológico del centro derecha, con el que mantienen acuerdos de Gobierno autonómicos de los que se sienten "satisfechos" y que "están funcionando" y con el que llegado el caso pactarían también en el ámbito estatal "sin ningún rubor".

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multado con 100 euros por tener una avería en carretera, indicar el accidente con la baliza v-16 pero no tener visible correctamente la v-13 obligatoria: la Guardia Civil extrema la vigilancia
  2. Incendia su piso en Oviedo tras ser desahuciado, se tira por la ventana y acaba entrando en otra vivienda
  3. Multitudinaria despedida en Candás al padre de la actriz Paula Echevarría, Luis, que murió ayer a los 76 años: 'Era irrepetible
  4. El gran shock del desprendimiento en la Ruta del Cares en pleno trasiego de turistas: 'Se escuchó un ruido fuertísimo y empezaron a caer rocas
  5. José Luis, padre del piloto de F1 Fernando Alonso: 'Siempre quise que mi hijo supiese el valor de las cosas; sabía que una carrera costaba 6.000 euros y que, para ganarlos, yo debía trabajar seis meses
  6. Multado con 100 euros tras echar gasolina diésel, pagar y marcharse después del encarecimiento con un coste de 94,71 euros: la Guardia civil extrema la vigilancia
  7. Susto en la Feria de Muestras en Gijón: los Bomberos sofocan un incendio en uno de los puestos de comida
  8. Multado con 200 euros en plena operación verano por tener una avería, colocar bien la v-16 pero no tener a la vista la señal v-19: la Guardia civil extrema la vigilancia

Hallado el cuerpo del famoso montañista nepalí Nirmal Purja tras la avalancha en Pakistán

Hallado el cuerpo del famoso montañista nepalí Nirmal Purja tras la avalancha en Pakistán

Cartas perdidas, retrasos de varias semanas y vecinos hastiados: la zona rural de Castrillón denuncia un "colapso" estival de Correos

Cartas perdidas, retrasos de varias semanas y vecinos hastiados: la zona rural de Castrillón denuncia un "colapso" estival de Correos

Songs for an Ewan Day, un festival boutique que enamora en su oferta musical

Songs for an Ewan Day, un festival boutique que enamora en su oferta musical

Gon Abril, cantante y músico, abrirá el Songs for an Ewan Day: "En mi música busco soltar cualquier conversación que tendrían con amigos o familia"

Gon Abril, cantante y músico, abrirá el Songs for an Ewan Day: "En mi música busco soltar cualquier conversación que tendrían con amigos o familia"

DIRECTO | Díaz Ayuso visita los trabajos de reconstrucción en los municipios afectados por los incendios

DIRECTO | Díaz Ayuso visita los trabajos de reconstrucción en los municipios afectados por los incendios

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para comprar la potente máquina de coser de mano más barata del mercado: compacta, ligera, portátil e ideal para reparaciones rápidas en casa

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para comprar la potente máquina de coser de mano más barata del mercado: compacta, ligera, portátil e ideal para reparaciones rápidas en casa

"Ha sido atroz; como tener un coche con la música a tope debajo de tu ventana": quejas en todo Gijón por el ruido de los conciertos de Hermanos Castro

"Ha sido atroz; como tener un coche con la música a tope debajo de tu ventana": quejas en todo Gijón por el ruido de los conciertos de Hermanos Castro

El Estanco de la Suerte reparte más de 808.000 euro: "Ojalá que el ganador sea alguien de Oviedo"

El Estanco de la Suerte reparte más de 808.000 euro: "Ojalá que el ganador sea alguien de Oviedo"
Tracking Pixel Contents