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Crisis migratoria

Ceuta eleva a 88 el número de fallecidos durante la entrada masiva de migrantes

La ciudad estima que quedan entre 3.000 y 5.000 migrantes en la localidad

Migrantes que llegan a Ceuta a nado.

Migrantes que llegan a Ceuta a nado. / Efe

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Efe

Ceuta

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta ha elevado este lunes a 88 la cifra de personas que han aparecido muertas en las inmediaciones del espigón fronterizo del Tarajal como consecuencia de la entrada masiva de miles de personas producida el pasado 30 de julio.

Fuentes del Ejecutivo ceutí que preside Juan Jesús Vivas (PP) han informado a EFE de que tienen constancia de este número de fallecidos, la mayoría de los cuales han sido trasladados a las dependencias del antiguo Hospital Militar de la ciudad.

En la mayoría de los casos, la causa de la muerte es el ahogamiento.

Por su lado, la Delegación del Gobierno cifró en 72 el número de fallecidos, según los datos ofrecidos este domingo por el delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez, mientras que la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) eleva la cifra a un centenar.

Marruecos informó en la noche de este domingo de que en sus costas han aparecido once cadáveres.

Miles de migrantes siguen en Ceuta

Además, Vivas ha estimado que quedan entre 3.000 y 5.000 personas migrantes en la ciudad autónoma, indicando que la localidad todavía no ha vuelto a la "normalidad".

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En declaraciones a 'Telecinco', ha subrayado que la "integridad territorial" de España se ha visto "violentada" en Ceuta "a través de una avalancha de 80.000 personas", que es prácticamente la población de la ciudad. "Esa angustia, ese temor y esa sensación de impotencia, de miedo, que vivió la ciudadanía de Ceuta, sigue estando marcada en nuestro estado de ánimo", ha abundado.

Fuente: El Periódico

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