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Crisis migratoria

Última hora de Ceuta y Melilla, en directo | El Gobierno sitúa la cifra oficial de muertos en 72, pero otras fuentes lo elevan a más de 100

El Gobierno de España eleva a 72 los fallecidos en el intento de entrada masiva

Feijóo responsabiliza al Gobierno de la situación que vive Ceuta y tacha de "ridícula" su respuesta a la crisis

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Rubén Gargoi

Sarai Vázquez

La ciudad de Ceuta afronta las secuelas de la entrada masiva de miles de personas procedentes de Marruecos, de las cuales han regresado ya más de 53.000 y en la que han muerto al menos 72 personas, en una nueva crisis migratoria que ha llevado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a plantearse una reforma de la ley de extranjería para facilitar las repatriaciones en la frontera.

Sigue aquí en directo la última hora de la crisis migratoria.

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