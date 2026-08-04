Tribunales
El juez Peinado archiva su investigación sobre un contrato adjudicado al empresario recomendado por Begoña Gómez en favor de la Fiscalía Europea
Acepta la petición del órgano europeo sobre una adjudicación por 2,1 millones de euros para asesoramiento a Pymes
A petición de la Fiscalía Europea, el juez del caso Begoña ha archivado "sin más trámite" la pieza separada que abrió el pasado mes de junio por prevaricación y fraude a los intereses de la Unión Europea presuntamente cometidos por Juan Carlos Barrabés, el empresario al que Begoña Gómez recomendó desde su cátedra en la Universidad Complutense.
El objeto de las pesquisas era la adjudicación por parte de la empresa pública Red.es del Servicio de Oficina Acelera Pyme-Servicio de Apoyo y Asesoramiento. Se trata de una de las adjudicaciones bajo sospecha al entorno empresarial de este empresario, si bien en este caso no se incluyó carta de recomendación de Gómez en el expediente.
El itular de la plaza de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, se echa a un lado en relación con este contrato en auto con fecha del pasado 27 de julio al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. Según publicó el Boletín Oficial del Estado, la administración sacó a concurso este servicio de asesoramiento para Pymes y se presentaron 10 empresas al mismo. La oferta seleccionada en marzo de 2021 fue la presentada por la UTE KPMG-Innova (propiedad de Barrabés) por 2.149.200 euros.
Peinado abrió esta pieza separada contra Barrabés --quien finalmente no se sentará ante el jurado popular junto a la mujer de Sánchez y su asistente en MBarrabéspor decisión de la Audiencia Provincial de Madrid-- el pasado 18 de junio. Lo hizo tras ser informado que la Audiencia Nacional había obligado a la Fiscalía Europea a cerrar sus pesquisas sobre determinados contratos que Barrabé obtuvo en Red.es. La investigación de este expediente en contrato no había sido analizado hasta este momento, y vuelve a ser competencia de los fiscales europeos.
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Fuente: El Periódico
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