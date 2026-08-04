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Crisis en Ceuta

El PP lleva a Bruselas su ofensiva contra Sánchez por Ceuta

La delegación popular en Bruselas remite una carta a todos los eurodiputados alertando sobre la crisis en Ceuta y la soberanía nacional

Esteban González Pons.

Esteban González Pons. / Europa Press

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Mariano Alonso Freire

Madrid

El Partido Popular (PP) eleva a las instancias de la Unión Europea (UE) su ofensiva contra el Gobierno de Pedro Sánchez por la crisis en Ceuta. La delegación de los populares en el Parlamento Europeo remitió este martes una carta a todos los eurodiputados en la que alerta de que lo sucedido en la ciudad autónoma española "pone en peligro la soberanía nacional y europea". E incluso asegura que estaríamos viviendo "la peor crisis de soberanía en la frontera sur de Europa"

La misiva, firmada por el vicepresidente de la Eurocámara Esteban González Pons y el resto de los eurodiputados populares españoles, denuncia así la actuación del Ejecutivo: "Pedro Sánchez ha reconocido que 'se ha violado la integridad territorial de España' pero su Gobierno no ha respondido con la firmeza y la proporcionalidad que exige una crisis de esta magnitud, que afecta directamente a la soberanía nacional de la frontera sur de Europa".

La delegación del PP en Bruselas, en un texto escrito de manera muy esquemática, pone en valor la actuación desde el estallido de esta crisis de su jefe de filas, Alberto Núñez Feijóo, recordando cómo el líder de la oposición "ha calificado la respuesta de Sánchez de 'tardía, insuficiente y hasta ridícula' y ha reprochado que España se enfrente a sus socios europeos.

Los eurodiputados populares reclaman un debate "urgente" en el Parlamento comunitario "sobre los flujos descontrolados hacia Ceuta, el efecto llamada de la regularización masiva y la instrumentalización de la inmigración". Los populares transmiten a sus colegas de la Eurocámara que lo ocurrido en Ceuta "no es una simple crisis migratoria", sino, al contrario, según describen, "la instrumentalización de miles de personas como arma de presión contra la frontera exterior de la Unión Europea".

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La carta, de tres folios de extensión, comienza con un repaso a la historia de Ceuta y de la otra ciudad española en el norte de África, Melilla, recordando que forman parte de España desde hace siglos, antes incluso "de la existencia del Estado marroquí moderno". Mencionan incluso que la ONU no considera estos territorios como "pendientes de descolonización". Precisamente el embajador de Israel en Naciones Unidas, Danny Danon, se refirió a Ceuta como un "enclave colonial", una afirmación que tuvo que ser desmentida por su colega Dana Erlich, la máxima responsable de la Embajada de Israel en España como encargada de negocios de la misa.

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Fuente: El Periódico

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