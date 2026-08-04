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Desde Mallorca

Segunda ronda de llamadas del Rey a los dirigentes de Ceuta y Melilla para interesarse por la crisis en frontera

El Monarca se encuentra en Palma de Mallorca desde el miércoles y esta semana ha salido ya a navegar con el 'Hispania'

Felipe VI, este martes, durante un homenaje póstumo a los regatistas Manuel Doreste y Javier Vallejo este martes en el Real Club Náutico de Palma antes de participar en la 44ª edición de la Copa del Rey Mapfre de Vela.

Felipe VI, este martes, durante un homenaje póstumo a los regatistas Manuel Doreste y Javier Vallejo este martes en el Real Club Náutico de Palma antes de participar en la 44ª edición de la Copa del Rey Mapfre de Vela. / Ballesteros / EFE

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Pilar Santos

Pilar Santos

Madrid

Felipe VI ha mantenido una segunda ronda de contactos telefónicos con los presidentes de Ceuta y Melilla para interesarse por la evolución de la crisis política y social abierta en la frontera. Según fuentes de la Zarzuela, el Rey volvió a llamar este lunes a Juan Jesús Vivas y a Juan José Imbroda, presidentes-alcaldes de las dos ciudades autónomas, después de las conversaciones que ya había mantenido con ambos la semana pasada tras la entrada de más de 60.000 personas por la frontera de Ceuta.

El jefe del Estado quiso conocer de primera mano la situación de los dos territorios, así como las consecuencias políticas, sociales y humanitarias de los últimos acontecimientos. La entrada masiva por Ceuta causó al menos 88 muertos.

Con estas nuevas llamadas, Felipe VI ha seguido personalmente la evolución de la crisis y ha trasladado de nuevo su preocupación a los dos dirigentes autonómicos. Los contactos se produjeron de forma discreta y no figuraron en la agenda pública de la Casa del Rey. Este Monarca no ha visitado todavía, en sus diez años de reinado, estas dos ciudades. Su padre, Juan Carlos I, solo lo hizo una vez, consciente de que un desplazamiento así es un elemento de choque directo con Mohamed VI, rey de Marruecos, país que reivindica la soberanía de Ceuta y Melilla.

La actividad del Monarca en Palma ha continuado, mientras tanto, marcada también por la vela. Este lunes salió a entrenar al mediodía por primera vez con sus compañeros del 'Hispania', el barco con el que participa en la Copa del Rey MAPFRE. La sesión sirvió para ultimar la preparación de la tripulación antes del comienzo de la competición, que acabará el sábado.

Este martes, según fuentes de la Zarzuela, Felipe VI llegó al Real Club Náutico de Palma hacia las 10.15 horas. Antes de embarcar participó en un homenaje a dos regatistas fallecidos este año. Posteriormente, en torno a las 11.00 horas, salió a navegar con el resto de la tripulación del 'Hispania'.

Recepción y viaje a Colombia

La jornada del Rey concluirá esta noche en el Palacio de Marivent. Felipe VI asistirá junto a la reina Letizia a la tradicional recepción ofrecida a las autoridades y a una representación de la sociedad balear. Según fuentes de Zarzuela, también estarán presentes la princesa Leonor y la infanta Sofía.

Noticias relacionadas y más

La recepción pondrá el cierre a un día en el que el Monarca combinará su presencia en la competición náutica con la agenda institucional de la familia real en Mallorca, después de haber seguido en las últimas horas la situación de Ceuta y Melilla mediante nuevos contactos directos con sus presidentes. El jueves, el jefe del Estado volará hasta Colombia para asistir en Cali a la investidura del nuevo presidente del país, Abelardo de la Espriella.

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Fuente: El Periódico

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