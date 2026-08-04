Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cambios en el SESPAIncendiosEclipse en AsturiasLotería en OviedoZonas tensionadas en AsturiasCrisis en Ceuta
instagramlinkedin

En Directo

Crisis migratoria

Última hora de Ceuta y Melilla, en directo | Marruecos dice que alertó a España días antes sobre la decisión del Supremo

Ceuta eleva a 88 el número de fallecidos durante la entrada masiva de migrantes

El Gobierno cifra en unas 2.500 los irregulares que continúan en la ciudad cuatro días después de las entradas masiva

Von der Leyen ha elogiado la gestión española y marroquí

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Rubén Gargoi

Sarai Vázquez

La ciudad de Ceuta afronta las secuelas de la entrada masiva de miles de personas procedentes de Marruecos, en una nueva crisis migratoria que ha llevado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a plantearse una reforma de la ley de extranjería para facilitar las repatriaciones en la frontera.

Sigue aquí en directo la última hora de la crisis migratoria.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para comprar la potente máquina de coser de mano más barata del mercado: compacta, ligera, portátil e ideal para reparaciones rápidas en casa
  2. Adiós a la baliza v-16: la 'reflexión' la DGT emite un comunicado tras la enmienda en el Congreso
  3. Cinco personas resultan heridas en un accidente en una atracción ferial en la localidad de Lieres, Siero
  4. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cojines de terraza más barato del mercado: relleno mullido y suave
  5. Cuatro amigos de toda la vida reabren La Chucha, el histórico quiosco de Oviedo: café de especialidad, matcha, galletas y una pequeña terraza con cuatro mesas
  6. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la potente picadora de carne de mano más barata del mercado: también apta para verduras, hierbas, cebollas o frutos secos
  7. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cama más barato del mercado: perfecto para el calor del evrano
  8. Dos de los cinco jóvenes que salieron despedidos de una atracción en Siero continúan ingresados: 'Estamos muy afectados

Directo | Marruecos dice que alertó a España días antes sobre la decisión del Supremo

Directo | Marruecos dice que alertó a España días antes sobre la decisión del Supremo

El Puerto demolerá una antigua chimenea en el Playón de Raíces

El Puerto demolerá una antigua chimenea en el Playón de Raíces

Los vecinos reclaman límites y medidas para reducir la velocidad en la carretera de Villademar (Cudillero)

Los vecinos reclaman límites y medidas para reducir la velocidad en la carretera de Villademar (Cudillero)

Puenticine vuelve a llenar Puenticiella de cine y cultura: "Estamos muy contentos con la respuesta de la gente"

Puenticine vuelve a llenar Puenticiella de cine y cultura: "Estamos muy contentos con la respuesta de la gente"

En imágenes: Así fue la segunda edición de "Puenticine" en la localidad canguesa de Puenticiella

En imágenes: Así fue la segunda edición de "Puenticine" en la localidad canguesa de Puenticiella

Agenda: qué hacer en Asturias hoy martes 4 de agosto de 2026

Agenda: qué hacer en Asturias hoy martes 4 de agosto de 2026

Los ojos de Elena

Campeones del mundo, muchos clásicos y jóvenes promesas: El 88º Descenso Internacional del Sella Sella, con "el mejor cartel de su historia"

Campeones del mundo, muchos clásicos y jóvenes promesas: El 88º Descenso Internacional del Sella Sella, con "el mejor cartel de su historia"
Tracking Pixel Contents