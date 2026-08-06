El juez propone juzgar a la alcaldesa de Alcalá de Henares (Madrid) por la presunta filtración de denuncias de agresiones sexuales

El juez de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alcalá de Henares ha propuesto juzgar a la alcaldesa del municipio, Judith Piquet, por la presunta comisión de un delito de infidelidad en la custodia de documentos y revelación de secretos en el marco de la investigación sobre la filtración de dos denuncias de agresiones sexuales que se vincularon a migrantes.

Según consta en el auto, al que ha accedido Europa Press, el juzgado ha acordado continuar con la tramitación de las diligencias previas por los trámites de procedimiento abreviado para investigar si las hechos investigados fuesen constitutivos de delito, una decisión con la que continúa el procedimiento judicial.

La causa, en la que el PSOE ejerce la acusación popular en el procedimiento, guarda relación con la polémica de enero de 2024 cuando Piquet aseguró en varias intervenciones públicas que existían dos denuncias por agresión sexual sin autor conocido en las que se refería que el responsable era "un varón negro y joven". Lo hizo después de que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, acudiera a esta localidad a celebrar el Consejo de Gobierno para arropar a la alcaldesa tras unos graves altercados registrados entre inmigrantes trasladados por el Ejecutivo central desde Canarias al Centro de Acogida, Emergencia y Derivación (CAED), ubicado en el acuartelamiento Primo de Rivera. La presidenta aseguró en la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno que en el municipio se habían producido, en el cuartel Primo de Rivera donde están ubicados los migrantes, "varias reyertas graves" y aseguró que ha habido "agresiones sexuales a algunas mujeres del municipio, según han denunciado".

Isabel Díaz Ayuso junto a Judith Piquet en un acto. / COMUNIDAD DE MADRID

Según la resolución, la alcaldesa remitió entre las 17 horas del día 17 de enero de 2024 y las 9:58 horas del día 18 de enero de 2024, por sí o a través del director de Comunicaciones del Ayuntamiento, la fotografía tomada del informe policial a Alfonso Serrano, secretario general del PP de Madrid, quien publicó en su cuenta de la red social 'X' la fotografía del informe. "Aparentemente, solo al nivel de indicios suficientes de la perpetración del delito previsto para el dictado del auto de incoación de diligencias previas, los hechos denunciados integrarían posiblemente la comisión de tal delito, claro está que sin perjuicio del desarrollo de las diligencias a practicar durante la fase de instrucción", señala.

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Sobre ello, el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Alcalá, Javier Rodríguez, ha afirmado que este caso es "una auténtica vergüenza" por la que la alcaldesa "debería dimitir" y el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, dar explicaciones por el "bulo cruel" que lanzaron hace dos años. "Si empleamos el argot de Miguel Ángel Rodríguez (jefe de gabinete) va pa'lante", ha señalado, haciendo alusión a la filtración de un documento policial que se usó como "bulo xenófobo". "Todo esto se hizo para salvar a la presidenta", ha reprochado en declaraciones distribuidas a los medios.

Fuente: El Periódico de España