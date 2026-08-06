Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiroteo en el cuartel de la Guardia Civil de Llanes
instagramlinkedin

Debate en el Parlamento Europeo

El PP tacha a Sánchez de "peligro" ante la UE y le acusa de "fabricar mentiras" para tapar la crisis de Ceuta

Dolors Montserrat asegura que el presidente del Gobierno es el "paria de Europa" y plantea dudas sobre si entraron yihadistas en la ciudad autónoma

Dolors Montserrat, eurodiputada del PP y vicepresidenta del grupo parlamentario del EPP, en una fotografía de archivo.

Dolors Montserrat, eurodiputada del PP y vicepresidenta del grupo parlamentario del EPP, en una fotografía de archivo. / PP / TAREK - Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Miguel Ángel Rodríguez

Miguel Ángel Rodríguez

Madrid

Ni Fernando Grande-Marlaska ni Elma Saiz han participado este jueves en la comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo en la que se ha abordado de manera extraordinaria la crisis migratoria de Ceuta. Los responsables de Interior y Migraciones, respectivamente, han declinado dar explicaciones ante este órgano, convocado a instancias del PP. Eso no ha evitado que la portavoz de los populares en el Europarlamento, Dolors Montserrat, haya cargado con dureza contra el Gobierno, tachando a Pedro Sánchez de ser el "paria de Europa" y un "peligro" y acusándole de "fabricar mentiras, conflictos diplomáticos y conspiraciones" para tapar la entrada de 72.000 migrantes en territorio ceutí.

"Ceuta no fue un accidente", ha aseverado Montserrat durante la reunión telemática en la que estaba presente el comisario de Asuntos Internos y Migración de la Unión Europea, Magnus Brunner. En su lugar, ha continuado la dirigente popular, ha sido la "consecuencia" de una política exterior "opaca", del "abandono" de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, del "rechazo" de la ayuda de la UE, de un "efecto llamada" y del "desprecio" a los servicios de inteligencia.

Un análisis que ha llevado a la también vicepresidenta del grupo parlamentario del Partido Popular Europeo (EPP, por sus siglas en inglés) ha criticar que "Sánchez, el paria de Europa", esté "en su tumbona de vacaciones, subiendo TikToks de música y que sus ministros huyan del control" del Europarlamento, pese a que Sánchez acudió a Ceuta el pasado viernes, cuando cerca de 70.000 de los migrantes regresaron a Marruecos.

Dudas por resolver

"¿Cómo es posible que no sepamos aún la identidad de los asaltantes que quedan en Ceuta?", ha continuado Montserrat, cuestionando a los miembros de la comisión si van a exigir a Sánchez que ponga en marcha el reglamento de retornos para expulsar a los migrantes que aún están en Ceuta. En este sentido, ha afirmado que lo único bueno de la crisis migratoria de la pasada semana es que "Europa ha visto el verdadero peligro que representa Pedro Sánchez".

Noticias relacionadas

"¿Sabe la Comisión si entre ellos hay delincuentes o terroristas o lobos solitarios yihadistas? ¿Va a exigir la Comisión a Sánchez que los expulse? Marruecos es un país con una estrecha asociación con la Unión Europea. ¿Por qué no fueron capaces de contener la invasión?", ha concluido la dirigente del PP.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El lamento de los amigos de Laura, la guardia civil asesinada por su exmarido en el cuartel de Llanes: 'La mató por ser feliz y hacer su vida
  2. Crónica de una tragedia en pleno cuartel de Llanes: el agente Dámaso, que estaba 'obsesionado' con su exmujer, entró por el garaje y la tiroteó en una oficina
  3. En imágenes: un guardia civil mata a su exmujer en el cuartel de Llanes y muere tras un tiroteo con compañeros en su huida
  4. Fallece un hombre de 68 años tras caer por unas escaleras en un edificio de Gijón
  5. Venta millonaria a la vista: el Celtic de Glasgow aprieta por Hassan
  6. El guardia civil que mató a su exmujer en el cuartel de Llanes sustrajo el arma a un compañero y le habían comunicado su expulsión del cuerpo
  7. Un helicóptero, un dron y más de 100 agentes de tráfico con controles en los accesos: el dispositivo especial de la DGT por el 88º Descenso del Sella
  8. El magnate de origen asturiano Alfonso Fanjul, rey del azúcar, muere sin llegar a ver la democracia en Cuba

Compromís lleva a la Fiscalía las declaraciones del dirigente de Vox que hablaba de "cazar" a los migrantes de Ceuta

Compromís lleva a la Fiscalía las declaraciones del dirigente de Vox que hablaba de "cazar" a los migrantes de Ceuta

Setenta y siete puestos de trabajo durante un año: así es el nuevo Taller de Empleo "Rompiendo el Círculo" en San Martín del Rey Aurelio

Setenta y siete puestos de trabajo durante un año: así es el nuevo Taller de Empleo "Rompiendo el Círculo" en San Martín del Rey Aurelio

Vox reclama al Ayuntamiento de Oviedo una reunión con los vecinos de Torrecerredo ante la incógnita del uso del edificio hasta hace poco abandonado

Vox reclama al Ayuntamiento de Oviedo una reunión con los vecinos de Torrecerredo ante la incógnita del uso del edificio hasta hace poco abandonado

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la máquina de coser más potente y barata del mercado: incluye enrollamiento automático con desconexión de seguridad

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la máquina de coser más potente y barata del mercado: incluye enrollamiento automático con desconexión de seguridad

El PSOE exige un plan urgente para frenar el abandono y la falta de mantenimiento en esta zona de Oviedo

El PSOE exige un plan urgente para frenar el abandono y la falta de mantenimiento en esta zona de Oviedo

El Alcalde destaca el impacto del futuro parque de La Reconquista para la Pola: "Creará ciudad, será una gran zona de esparcimiento para todas las edades"

El Alcalde destaca el impacto del futuro parque de La Reconquista para la Pola: "Creará ciudad, será una gran zona de esparcimiento para todas las edades"

La Asociación La Atalaya de Llastres, galardonada con el premio Manín de Honor 2026

La Asociación La Atalaya de Llastres, galardonada con el premio Manín de Honor 2026

Colunga concentra en cinco días talleres de sidra, música, teatro y poesía visual en sus núcleos rurales

Colunga concentra en cinco días talleres de sidra, música, teatro y poesía visual en sus núcleos rurales
Tracking Pixel Contents