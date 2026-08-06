Última hora de Ceuta y Melilla, en directo | La Policía identifica a 528 menores que permanecen en Ceuta tras la entrada masiva

Habilitado un colegio en Ceuta para atender a mas de un centenar de menores migrantes

El Ministerio de Juventud e Infancia ha habilitado uno de los dos colegios que solicitó para la atención de urgencia de los menores migrantes no acompañados que se encuentran en Ceuta una semana después de la crisis migratoria.

Fuentes del departamento que dirige Sira Rego han subrayado que, en este momento, este centro acoge a más de un centenar de personas menores de edad que están siendo atendidas y han pasado su primera noche allí.

Desde el Ministerio de Juventud e Infancia han asegurado que desde el pasado lunes 27 de julio han estado "siguiendo de cerca" la situación en Ceuta y se ha mantenido contacto y coordinación con el Gobierno de la Ciudad Autónoma, con la Delegación de Gobierno y con el resto de administraciones "para garantizar los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados que se encuentran en la ciudad".