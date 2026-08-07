Última hora de Ceuta y Melilla, en directo | El Gobierno cifra en 1.342 los menores en Ceuta

Melilla defiende su respuesta “eficiente y excepcional” para atender el aumento de menores

El Gobierno de Melilla se ha defendido de las críticas y acusaciones por la situación del centro de protección de La Purísima, del que se han difundido imágenes de menores durmiendo en el suelo y sin apenas espacio, y ha calificado como “eficiente y excepcional” su respuesta ante el aumento de acogios.

A preguntas de los periodistas, la vicepresidenta segunda y portavoz de la Ciudad Autónoma, Fadela Mohatar, ha asegurado que el centro “está perfectamente dotado y se están aplicando todo tipo de medidas” para atender a los menores, más de 260 actualmente en La Purísima, aunque la cifra total en Melilla supera los 310.

Ha recordado que, de ellos, 144 entraron entre las dos noches de presión migratoria que sufrió Melilla el jueves y viernes de la semana pasada.