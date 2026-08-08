El Rey Felipe VI clausura la Copa de Vela de Palma en la que queda subcampeón con el Hispania

Felipe VI ha clausurado este sábado la 44 edición de la Copa del Rey Mapfre de Vela con la ceremonia de entrega de premios en la que ha quedado subcampeón de la clase ORC 0 con el Hispania, el barco de la Armada del que es patrón, en un acto que ha presidido recién llegado de Colombia.

Vestido con el polo azul de la tripulación del Hispania, el rey ha ido entregando los premios en una ceremonia que se ha celebrado por segundo año en el Patio de Armas del Palacio Real de la Almudaina y, cuando ha sido su turno, ha entregado el trofeo al almirante Jaime Rodríguez Toubes, su mentor desde las primeras regatas, y a continuación, ambos lo han sostenido entre aplausos del público.

Entre ellos a la del italiano Vudú, de Mauro Gestri, que se ha proclamado campeón en esta clase y ha recibido el premio de manos del subcampeón, el rey de España. Además del Vudú (ORC 0), han ganado en las diferentes clases Nola (ORC A), Teatro Soho San Miguel (ORC B), Niramo (ORC C), Nadir (ClubSwan 42) y Balearia Team (Women's Cup).

Así, el Teatro del Soho San Miguel logró la histórica novena Copa para su armador Javier Banderas, el Nadir de Pedro Vaquer su tercer título en los monotipos ClubSwan 42 y el Team Baleària de María Bover su cuarta corona en clase femenina.

A esta ceremonia en la que los ganadores de las diferentes clases han recibido sus trofeos han asistido la presidenta de Baleares, Marga Prohens; el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne y el alcalde de la ciudad, Jaime Martínez, entre otras autoridades.

El rey no ha podido tomar parte en las dos últimas jornadas de la Copa ya que viajó el jueves por la noche a Cali para asistir a la toma de posesión del nuevo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, y ha regresado este mismo sábado por la tarde a Palma.

Así, la del jueves fue la última regata de la Copa en la que pudo tomar parte Felipe VI, tras la primera jornada y segunda jornadas de la competición del martes 4 y el miércoles 5, en los que estuvo al mando del Hispania, barco de la Comisión Naval de Regatas de la Armada, que fue ganador del Trofeo Conde de Godó de Barcelona.

Tras la entrega de premios, el rey posó en una foto de familia con un representante de cada barco vencedor de esta competición, en la que participaron un centenar de equipos de una decena de países, ya con la vista puesta en la 45 edición de la Copa del Rey 2027 que se celebrará a partir del 31 de julio de 2027.

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Este acto ha sido el último de los oficiales previstos para la familia real en Palma, donde el rey llegó el pasado 29 de julio procedente de Perú, donde había asistido a la toma de posesión de la presidenta Keiko Fujimori.