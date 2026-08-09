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El PSOE defiende su modelo de país que "avanza, protege y funciona", frente al del PP y Vox "que divide y retrocede"

El PSOE resalta la revalorización de las pensiones conforme al coste de la vida, con el que ha afirmado que se ha logrado garantizar una vida "más digna" para los mayores, ofreciendo "seguridad y tranquilidad" a quienes han contribuido durante décadas al desarrollo del país

Archivo - PSOE

Archivo - PSOE / EVA ERCOLANESE - Archivo

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EP

MADRID

El PSOE ha manifestado este domingo que el Gobierno "tampoco se olvida de sus prioridades ni en vacaciones", con un modelo de país que "avanza, protege y funciona", frente al del PP y Vox, "que divide y retrocede".

"Frente a las prioridades de PP y Vox, su 'prioridad nacional' o ese 'primero los de casa', este Gobierno tampoco se olvida de sus prioridades ni en vacaciones", han trasladado fuentes del PSOE a Europa Press.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. / Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa

Entre los ejemplos, el PSOE ha hecho referencia a la revalorización de las pensiones conforme al coste de la vida, con el que ha afirmado que se ha logrado garantizar una vida "más digna" para los mayores, ofreciendo "seguridad y tranquilidad" a quienes han contribuido durante décadas al desarrollo del país.

Familias y jóvenes

Además, los socialistas han afirmado que el Gobierno de Pedro Sánchez continúa impulsando medidas que ofrecen respuestas a las necesidades de las familias o de los jóvenes, como con una nueva edición del programa Verano Joven, una iniciativa que facilita descuentos de hasta el 90% a los jóvenes de entre 18 y 30 años para viajar en transporte público, tanto por España como por Europa.

A su juicio, se trata de "una medida que favorece la movilidad, las oportunidades para una generación que se lo merece e impulsa el turismo y la actividad económica".

"En política hay dos maneras de afrontar los retos: el bloqueo permanente o tomar decisiones que mejoran la vida de la gente. Mientras algunos han convertido el no en su única propuesta, el Gobierno de Pedro Sánchez continúa impulsando medidas que ofrecen respuestas a las necesidades de las familias, de los jóvenes, de los trabajadores y de las trabajadoras o de los y las pensionistas", ha resumido el PSOE.

Permisos de paternidad

Asimismo, ha apuntado que el compromiso con las familias y con la igualdad también se traduce en las políticas sociales impulsadas por el Ejecutivo, como la equiparación de los permisos de paternidad y maternidad en 2021 o su incremento en 2025, que pasó de 16 a 19 semanas para cada progenitor, para cuidar a sus hijos e hijas, y hasta 32 semanas en el caso de familias monoparentales. "Frente a los recortes del pasado, hoy hay una ampliación de derechos constante", ha comentado.

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"El ruido, el bloqueo o la confrontación permanente encontrarán de frente las decisiones que mejoran la vida cotidiana de la ciudadanía. Seguiremos demostrando que es posible avanzar con medidas que fortalecen el Estado del bienestar, que generan oportunidades y que responden a las necesidades de la gente", ha resumido el PSOE.

Fuente: El Periódico

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