Última hora de Ceuta y Melilla, en directo | El Gobierno pide a Ceuta agilizar la acogida de menores ante el interés de numerosas familias

Rego pide a Ceuta agilizar la acogida de menores ante el interés de numerosas familias

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha pedido este sábado al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, agilizar la acogida familiar de los menores migrantes no acompañados llegados a la ciudad, ante el notable interés" mostrado por numerosas familias para hacerse cargo de estos niños y adolescentes.

Rego se ha reunido con Vivas en la sede del Gobierno ceutí para abordar la situación de los menores que han llegado en los últimos días a la ciudad autónoma, en medio de la crisis provocada por la entrada irregular desde Marruecos de unas 72.000 personas, entre ellas miles de menores.

Según ha informado el Ministerio de Juventud e Infancia en un comunicado, distintas organizaciones dedicadas al acogimiento familiar han trasladado a Rego que numerosas familias están interesadas en acoger a estos menores, por lo que la ministra ha solicitado al Ejecutivo ceutí que agilice esta posibilidad.