Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiroteo en el cuartel de la Guardia Civil de Llanes
instagramlinkedin

Seísmo de 7,4 grados

El Gobierno no tiene constancia de españoles afectados por el terremoto en Colombia

Exteriores ha facilitado dos teléfonos de emergencia: +57 316 473 3216 y +34 910 001 249

En imágenes | Un potente terremoto sacude Colombia

En imágenes | Un potente terremoto sacude Colombia

Ver galería

Fotografía aérea que muestra a civiles buscando entre los escombros de un edificio destruido por el terremoto en Colombia. / Jean Arriaga / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EP

MADRID

Las autoridades españolas no tienen constancia de españoles afectados por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió este lunes la mayor parte de Colombia, según ha informado el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación Internacional.

Fuentes del departamento que dirige José Manuel Albares han informado de que la embajada de España en Colombia y el Consulado General, junto con la Red de consulados honorarios están "plenamente activados y siguiendo la situación".

"Por el momento no se tiene constancia de españoles afectados", señala Exteriores que recomienda a los españoles en Colombia seguir en todo momento las indicaciones de las autoridades locales y la información y contactos en las redes sociales de la embajada de España y del Consulado General.

Así se vivió en un aeropuerto el seísmo de magnitud 7,4 registrado en Colombia

Así se vivió en un aeropuerto el seísmo de magnitud 7,4 registrado en Colombia

PI STUDIO

Exteriores ha facilitado además dos teléfonos de emergencia: +57 316 473 3216 y +34 910 001 249.

Noticias relacionadas y más

Según los datos facilitados por el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, el terremoto deja una cifra provisional de 111 fallecidos y una gran destrucción en al menos cinco departamentos.

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Dos heridos graves al chocar una moto con un coche en la carretera de Luanco
  2. EN IMÁGENES: Miles de romeros toman el prao Salcéu en Pravia para celebrar el Xiringüelu
  3. El Xiringüelu vuelve a conquistar a miles de romeros entre risas, pistolas de agua y sidra a raudales: 'Es la mejor fiesta del mundo
  4. Los últimos movimientos del Sporting: dos fichajes y una salida
  5. Una intervención en un oscuro incidente con disparos permite a la Policía Local de Oviedo incautarse de 7 kilos de cocaína
  6. Fallece Rafael Pablo Romero, padre de la actriz Blanca Romero
  7. La guerra del táper estalla en Asturias: la Guardia Civil tuvo interviene en un restaurante del Oriente al negarse un comensal a pagar un euro por el envase para llevarse la comida que sobró
  8. Leticia Sabater, a lo 'Superestrella' en Ferroñes, que celebra hoy la 'Comilona' y contará con la actuación de Vicente Díaz

El piano relaja el bullicio de Begoña: la "buena vibra" del maratón musical callejero del Festival Internacional

El piano relaja el bullicio de Begoña: la "buena vibra" del maratón musical callejero del Festival Internacional

La ruta de Adrián Barbón por la Fidma

La ruta de Adrián Barbón por la Fidma

La visita del presidente Barbón a la Fidma

La visita del presidente Barbón a la Fidma

El piano suena en formato maratón en Begoña

El piano suena en formato maratón en Begoña

"Revolver" toca "música de verdad" en la Semana Grande de Gijón

"Revolver" toca "música de verdad" en la Semana Grande de Gijón

Pravia en el "Gran Prix" y lleno en el parque Sabino Moutas para ver la emisión del programa en pantalla gigante

Pravia en el "Gran Prix" y lleno en el parque Sabino Moutas para ver la emisión del programa en pantalla gigante

La emisión en pantalla gigante del paso de Pravia por el "Gran Prix", en imágenes

La emisión en pantalla gigante del paso de Pravia por el "Gran Prix", en imágenes

Un hombre mata a puñaladas a una mujer en un supuesto caso de violencia machista en Marbella

Un hombre mata a puñaladas a una mujer en un supuesto caso de violencia machista en Marbella
Tracking Pixel Contents