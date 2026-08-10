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Ático polémico

Una jueza de Madrid abre diligencias por el ático del Gobierno de Ayuso y acumula ya cinco denuncias, que incluyen la del PSOE

La Fiscalía Provincial remite al Juzgado las tres denuncias de particulares y la anunciada por Óscar López tras constatar "la existencia de un procedimiento judicial en tramitación"

Fachada del ático en el barrio de Chamberí adquirido por la Comunidad de Madrid, a 30 de julio de 2026, en Madrid (España).

Fachada del ático en el barrio de Chamberí adquirido por la Comunidad de Madrid, a 30 de julio de 2026, en Madrid (España). / Fernando Sánchez - Europa Press

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Cristina Gallardo

Luis Ángel Sanz

Madrid

La titular de la plaza de Instrucción de Madrid número 8, Rosario de Fátima Espinosa, ha abierto diligencias previas con respecto a la denuncia presentada la semana pasada por el partido político extraparlamentario Iuistitia Europa por delitos de malversación, malversación y fraude que podrían haberse cometido en la compra por parte de una empresa pública del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso de un ático de lujo por 6,3 millones de euros.

Así se desprende del decreto, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, firmado este mismo lunes por el teniente fiscal de la Fiscalía Provincial de Madrid Jose Luis García- Juanes Guerrero, que a consecuencia de ello remite a la jueza hasta cuatro denuncias por los mismos hechos por las que ya había iniciado una investigación 'preprocesal". Este tipo de diligencias se abren con carácter previo a la admisión formal de una denuncia.

A la denuncia inicial presentada la semana pasada por el partido político extraparlamentario Iustitia Europa se suman ahora otras cuatro iniciativas que llegan desde la Fiscalía Provincial de Madrid, una de ellas la presentada por el PSOE de Madrid.

El Ministerio público había abierto su investigación, que ahora ha cerrado, con respecto a tres denuncias presentadas por particulares a las que se sumaron que anunció el pasado viernes candidato socialista a la presidencia de la Comunidad de Madrid y ministro para la Transformación Digital, Óscar López. Al conocer que ya existen unas diligencias en el juzgado al que correspondió por reparto la iniciativa de Iuistitia Europa debe cesar en favor de la jueza, ya que ela cuestión "ya está siendo objeto de investigación judicial”.

¿Llegará al Supremo?

Las denuncias --no son querellas--, no se dirigen contra nadie en concreto, sino que ponen en conocimiento de las autoridades judiciales unos determinados hechos. Pero el caso de la de Iuistitia Europa no se descarta la eventual responsabilidad de la propia Díaz Ayuso. Si se vieran indicios suficientes para imputarla, la competencia correspondería al Tribunal Supremo por delitos ejercidos en el ejercicio de su cargo.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, atiende a los medios durante la visita a los evacuados por el incendio de la sierra oeste, en el polideportivo La Chopera, a 26 de julio de 2026, en Villamanta, Madrid (España)

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, atiende a los medios durante la visita a los evacuados por el incendio de la sierra oeste, en el polideportivo La Chopera, a 26 de julio de 2026, en Villamanta, Madrid (España) / A. Pérez Meca - Europa Press

"Si durante el curso de la investigación aparecieran indicios racionales de criminalidad respecto de persona que ostente la condición de aforada, singularmente la presidenta de la Comunidad de Madrid, doña Isabel Díaz Ayudo o el consejero de presidencia, Justicia y Administración Local, Don Miguel Ángel García Martín y tales indicios aparecieran vinculados a su concreta intervención, conocimiento, autorización, instrucción u omisión en la cadena decisoria de la operación investigada, se interesa desdesdete momento que se proceda conforme a las reglas de competencia objetiva aplicables", señala expresamente la acusación popular al respecto.

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Por lo que respecta al decreto de la Fiscalía de Madrid, señala que las cuatro denuncias que ahora remite al juzgado tienen hechos relacionados con la "adquisición por la empresa pública de la Comunidad de Madrid «"Madrid, Proyectos y Obras, M.P., S.A." de un inmueble sito en el Paseo de General Martínez Campos número 35 de Madrid". En las cuatro denuncias por las que abrió diligencias la Fiscalía --que ahora cierra en favor de la investigación judicial-- se busca la investigación de las actuaciones desarrolladas por el Consejo de Administración de la citada entidad pública en relación con dicha operación inmobiliaria.

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Fuente: El Periódico

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