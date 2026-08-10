Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiroteo en el cuartel de la Guardia Civil de Llanes
instagramlinkedin

Crisis Migratoria

Marruecos exige la repatriación de sus menores no acompañados que están en España

El país africano asegura que no está dispuesto a dejar abandonados a los niños, adolescentes y jóvenes marroquíes en España

Un policía nacional custodia a multitud de menores migrantes que esperan para su filiación.

Un policía nacional custodia a multitud de menores migrantes que esperan para su filiación. / Reduan / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Rabat

El ministro marroquí de Justicia, Abdellatif Ouahbi, reclamó este lunes a España el retorno a Marruecos de los menores marroquíes no acompañados que permanecen en su territorio, tras la inédita avalancha migratoria registrada recientemente en la fronteriza ciudad autónoma española de Ceuta, en el norte de África.

En declaraciones al portal informativo marroquí Hespress, Ouahbi responsabilizó a las autoridades españolas de la situación de estos menores y aseguró que Rabat reclamará su retorno por las vías legal y política.

El ministro afirmó que Marruecos mantiene firme su compromiso de recuperar a todos sus menores, incluidos los que llegaron recientemente a Ceuta y los que permanecen en otros centros de acogida de España.

Asimismo, subrayó que Marruecos no está dispuesto a abandonar a los niños, adolescentes y jóvenes marroquíes que se encuentran en España alejados de sus familias y de su país.

Ouahbi señaló que la responsabilidad de España abarca también las condiciones en las que viven estos menores y defendió la necesidad de alcanzar una solución inmediata entre ambos países que permita su regreso y preserve, al mismo tiempo, la cooperación y las buenas relaciones entre Rabat y Madrid.

El ministro sostuvo que el entorno más adecuado para garantizar un futuro mejor a estos menores es el de sus familias y su país, y añadió que el asunto ya ha sido objeto de consultas con su homólogo español, centradas en las vías legales e institucionales para verificar sus identidades y facilitar el retorno a sus hogares en Marruecos.

Durante la avalancha migratoria, que alcanzó su punto álgido el pasado 30 de julio y dejó decenas de muertos, decenas de miles de personas entraron irregularmente en Ceuta desde Marruecos.

Noticias relacionadas

Más de 70.000 regresaron posteriormente al país magrebí, mientras que el resto permaneció en España.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La guerra del táper estalla en Asturias: la Guardia Civil tuvo interviene en un restaurante del Oriente al negarse un comensal a pagar un euro por el envase para llevarse la comida que sobró
  2. Una intervención en un oscuro incidente con disparos permite a la Policía Local de Oviedo incautarse de 7 kilos de cocaína
  3. Leticia Sabater, a lo 'Superestrella' en Ferroñes, que celebra hoy la 'Comilona' y contará con la actuación de Vicente Díaz
  4. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de muebles de camping más barato del mercado: con múltiples posibilidades para disfrutar de actividades al aire libre
  5. Fallece Rafael Pablo Romero, padre de la actriz Blanca Romero
  6. Fallece Enrique López, fundador de Confecciones Gijón y creador de las populares camisas Ike y de Industrias Lácteas Monteverde
  7. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el aspirador de mano 2 en 1 más barato del mercado: ideal para casa pequeñas
  8. Sograndio, el motín del año: drogas, colegueo con los guardias y una huelga a las puertas

Marruecos exige la repatriación de sus menores no acompañados que están en España

Marruecos exige la repatriación de sus menores no acompañados que están en España

Rescatados por la Guardia Civil dos montañeros franceses en los Picos de Europa al estar agotado uno de ellos

Rescatados por la Guardia Civil dos montañeros franceses en los Picos de Europa al estar agotado uno de ellos

VÍDEO: Ordenan la retirada de seis modelos de gafas para el eclipse por "irregularidades" en los filtros y "riesgo de lesiones oculares"

Podemos insta al gobierno local de Gijón a "ser consecuente con lo que votan en los plenos" y apoyar la declaración de zonas tensionadas

Podemos insta al gobierno local de Gijón a "ser consecuente con lo que votan en los plenos" y apoyar la declaración de zonas tensionadas

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el césped artificial premium más barato del mercado: ideal para balcones, terrazas, jardines de invierno o como base para camping

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el césped artificial premium más barato del mercado: ideal para balcones, terrazas, jardines de invierno o como base para camping

Bandera roja en San Lorenzo por la presencia de carabelas portuguesas

Bandera roja en San Lorenzo por la presencia de carabelas portuguesas

Carmen Borrego advierte sobre la relación de Alejandra Rubio en la recta final de su embarazo: "¿No te has enterado de que se acabó?"

Carmen Borrego advierte sobre la relación de Alejandra Rubio en la recta final de su embarazo: "¿No te has enterado de que se acabó?"

Lara Martínez se perfila como aspirante a las primarias del PSOE de Gijón con el respaldo de la mayoría de la ejecutiva

Lara Martínez se perfila como aspirante a las primarias del PSOE de Gijón con el respaldo de la mayoría de la ejecutiva
Tracking Pixel Contents