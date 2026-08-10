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Conflicto Senado-Gobierno

El PP no renuncia a que Marlaska, Robles y Albares comparezcan en el Senado pese al rechazo del Gobierno

El PP insiste en que los ministros comparezcan en el Senado pese a la negativa del Gobierno, que considera suficiente la cita en el Congreso

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. / A. Pérez Meca - Europa Press

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Mariano Alonso Freire

Madrid

El Partido Popular (PP) no renuncia a que los ministros de Interior, Defensa y Asuntos Exteriores, Fernando Grande-Marlaska, Margarita Robles y José Manuel Albares, comparezcan en el Senado, y a que lo hagan desde esta misma semana, pese a la negativa o plantón del Gobierno, que considera que es suficiente con su presencia en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre la crisis de Ceuta, que provocó decenas de muertos tras la avalancha migratoria desde Marruecos los últimos días del pasado mes de julio. El primer partido de la oposición asegura mantenerse "firme" en su decisión.

No en vano, la Cámara Alta, donde los de Alberto Núñez Feijóo tienen mayoría absoluta y que preside el popular Pedro Rollán, ya ha convocado oficialmente las respectivas tres comisiones donde se tendrían que producir esas comparecencias. El miércoles la de Interior, el jueves la de Defensa y el próximo lunes 17 de agosto la de Asuntos Exteriores, aunque a buen seguro las tres quedarán con el asiento del compareciente vacío.

El propio Rollán advirtió por carta a los tres ministros de posibles medidas disciplinarias si no acuden a sus comisiones respectivas o si la ausencia no se produce alegando una causa justificada.

Además de las comparecencias de Marlaska, Robles y Albares, el Gobierno añadió una cuarta en la Cámara Baja, la del ministro de la Presidencia Félix Bolaños, también titular de Justicia.

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El PP, por otra parte, reclama también que comparezca, aunque en este caso ante el pleno del Congreso, el propio jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, algo que de momento no ha recibido respuesta del Gobierno.

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Fuente: El Periódico

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