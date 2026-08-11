Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiroteo en el cuartel de la Guardia Civil de Llanes
instagramlinkedin

En Directo

Crisis migratoria

Última hora de Ceuta y Melilla, en directo | La Guardia Civil encuentra otro cuerpo sin vida y se elevan a 83 las víctimas

Ceuta desconoce cuántos menores llegaron en la entrada masiva y hará un nuevo recuento

España realiza controles fronterizos aleatorios a los viajeros de terceros países llegados de Italia en doce vuelos

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Rubén Gargoi

Sarai Vázquez

La ciudad de Ceuta afronta las secuelas de la entrada masiva de miles de personas procedentes de Marruecos, en una nueva crisis migratoria que ha llevado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a plantearse una reforma de la ley de extranjería para facilitar las repatriaciones en la frontera.

Sigue aquí en directo la última hora de la crisis migratoria.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Hallan el cadáver de un hombre flotando en el río Nora, cerca de Trubia
  2. Vox denuncia que el Principado quiere abrir un centro de menores extranjeros en La Florida, en Oviedo
  3. Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo cancelan su boda tras conocerse una información de última hora: Gabriela Guillén destapa su romance con el futbolista
  4. Localizan al hombre de 80 años al que buscaban desde ayer en Laviana en un matorral cercano al centro gerontológico en el que reside
  5. Asturias volverá a tener médicos en paro en un plazo muy breve, alerta el sector: estos son los plazos y las especialidades más afectadas
  6. Dos heridos graves al chocar una moto con un coche en la carretera de Luanco
  7. EN IMÁGENES: Miles de romeros toman el prao Salcéu en Pravia para celebrar el Xiringüelu
  8. El Sporting presenta al Levante una oferta de cesión por Jorge Cabello

Detenidos los padres de una bebé de tres meses fallecida en Zamora al no certificarse su muerte natural

Detenidos los padres de una bebé de tres meses fallecida en Zamora al no certificarse su muerte natural

VÍDEO: José Carlos González, premiado en la Feria de Muestras tras más de seis décadas haciendo comercio y ciudad

VÍDEO: José Carlos González, premiado en la Feria de Muestras tras más de seis décadas haciendo comercio y ciudad

Este es el plan del Ayuntamiento de Salas para que vecinos y visitantes disfruten de manera segura del eclipse desde el mirador del Viso

Este es el plan del Ayuntamiento de Salas para que vecinos y visitantes disfruten de manera segura del eclipse desde el mirador del Viso

El Real Oviedo hace oficial el fichaje de Carlos Domínguez, que ya está en El Requexón

El Real Oviedo hace oficial el fichaje de Carlos Domínguez, que ya está en El Requexón

Perseidas 2026 en España: cuándo y cómo se podrá ver la lluvia de estrellas que llegará después del eclipse solar del 12 de agosto

Perseidas 2026 en España: cuándo y cómo se podrá ver la lluvia de estrellas que llegará después del eclipse solar del 12 de agosto

Turquía aprueba una ley de amnistía histórica para el PKK, en el primer paso legal en el proceso de paz con la guerrilla

Turquía aprueba una ley de amnistía histórica para el PKK, en el primer paso legal en el proceso de paz con la guerrilla

Condenan a muerte en rebeldía al exdictador sirio Bachar al Asad

Condenan a muerte en rebeldía al exdictador sirio Bachar al Asad

Oviedo blinda contra las inundaciones el área de Cerdeño con el diseño de un plan hidráulico a ejecutar en 2027

Oviedo blinda contra las inundaciones el área de Cerdeño con el diseño de un plan hidráulico a ejecutar en 2027
Tracking Pixel Contents