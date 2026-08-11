Última hora de Ceuta y Melilla, en directo | La Guardia Civil encuentra otro cuerpo sin vida y se elevan a 83 las víctimas

Bruselas aborda con Frontex, Europol y la Agencia de Asilo el apoyo "actual y futuro" a España por Ceuta

El comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner, ha abordado este lunes con Frontex, Europol y la Agencia de Asilo de la Unión Europea (EUAA) el apoyo "actual y futuro" que pueden prestar a España ante la crisis migratoria en Ceuta y ha reiterado la disposición de las agencias europeas a proporcionar toda la asistencia necesaria.

"Hoy he vuelto a estar en contacto con nuestras agencias --Frontex, Europol y la Agencia de Asilo de la UE-- para discutir el respaldo actual y futuro a España en respuesta a los acontecimientos en Ceuta", ha señalado en un mensaje en redes sociales, en el que ha agradecido su "muy buen trabajo" y su "disposición continua a proporcionar todo el apoyo necesario de aquí en adelante".

Paralelamente, fuentes comunitarias han confirmado este lunes a Europa Press que Bruselas está a la espera de que el Gobierno presente una solicitud formal para acceder a la financiación adicional --cuya cuantía aún no se ha determinado-- que estudia conceder por la crisis en la ciudad autónoma, después de recibir la semana pasada una primera evaluación de necesidades de las autoridades españolas.