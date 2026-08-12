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Crisis migratoria

El Gobierno tramita ya más de 400 expedientes de asilo de migrantes que entraron en Ceuta

El ministro del Interior puntualiza al de Exteriores, pero insiste en que expulsarán a los que no reciban la autorización del Ejecutivo o cometan delitos

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, atiende a los periodistas en Madrid.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, atiende a los periodistas en Madrid. / Marcos Villaoslada / EFE

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Luis Ángel Sanz

Madrid

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha puntualizado hoy al titular de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, que aseguró el martes que "todos los que entraron en Ceuta de manera irregular serán devueltos a Marruecos". Marlaska ha explicado en declaraciones a los periodistas que su departamento ya está tramitando "más de 400 expedientes de Protección Internacional". Aquellos que tengan derecho a asilo, ha añadido, lo tendrán. Y los que no lo tengan, "serán expulsados".

Marlaska ha aclarado que "todas las personas que han entrado de forma irregular serán objeto de retorno en cumplimiento de la Ley de Extranjería", ha matizado, que incluye excepciones en los casos en los que se apruebe para algunos de ellos la protección internacional.

El titular de Interior ha insistido en que los migrantes que entraron de forma irregular "serán devueltos". Y ha incidido en que ha dado la orden de que aquellos migrantes irregulares que se vean involucrados en un delito serán "inmediatamente expulsados" después de conseguir la preceptiva autorización judicial, todo siguiendo el procedimiento marcado en la Ley de Extranjería.

El ministro ha hecho, como ya hizo Albares el día anterior, un llamamiento a los migrantes que estén pensando en entrar irregularmente en España para que no lo hagan, para que "no pongan en riesgo sus vidas porque este no es un camino de futuro, es un camino trágico y un camino en el que se les va a devolver a Marruecos".

Marlaska ha confirmado lo adelantado el martes por EL PERIÓDICO: el Ejecutivo está alerta y listo para evitar una nueva entrada masiva. "Estamos preparados para prevenir esa entrada, para evitarla", ha asegurado respondiendo a los periodistas. Para ello, ha explicado que el Gobierno está monitorizando las redes sociales, ha reforzado las medidas de contención y ha destacado que Marruecos también está trabajando para "reforzar su frontera para evitar nuevos intentos de entrada".

Noticias relacionadas y más

El titular de Interior hizo estas declaraciones tras una reunión con los responsables de Proteccióno Civil de las comunidades autónomas y con los responsables de la Agencia Estatal de Meteorología para preparar el eclipse y prevenir que se puedan producir incendios, accidentes o incidentes graves este 12 de agosto.

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Fuente: El Periódico

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