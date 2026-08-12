El primer juez del caso Leire acepta trasladar todo el caso a la Audiencia Nacional

Finalmente, será el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, quien lleve en solitario la investigación abierta por las actividades presuntamente delictivas de la exmilitante Leire Díez en la trama liderada por el que fuera número 3 del PSOE Santos Cerdán. El juez que abrió el caso en un juzgado ordinario a raíz de las denuncias de dos fiscales, Arturo Zamarriego, ha aceptado finalmente el requerimiento de inhibición que le realizó su colega del Tribunal Central de Instancia.

Así se señala en un auto con fecha de este martes, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, en el que el titular de la plaza de Instrucción número 9 de Madrid alude ha que se ha acordado aceptar la petición de Pedraz. Lo hace en un auto en el que cita diligencias que quedan pendientes.

"Visto el estado de los autos, habiéndose acordado por auto del día de la fecha aceptar el requerimiento de inhibición promovido por la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia Plaza número 5", el juez Zamarriego deja sin efecto una cita que había fijado el próximo 20 de agosto para el volcado de la grabación que uno de los fiscales denunciantes, Ignacio Stampa, hizo de su encuentro con Leire Díez. En esta reunión la exmilitante aseguraba que ella era "la persona que había puesto el PSOE" en relación con diversas irregularidades que ella afirmaba existían en las investigaciones judiciales que afectaban al partido.

Una trama doble

Pedraz ya venía investigando a Leire Díez, junto al expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) Vicente Fernández Guerrero y a un socio de Cerdán, Antxon Alonso, por integrar un grupo que presuntamente cobraba mordidas de empresas a cambio de favorecer su acceso a ayudas públicas.

Sin embargo, el pasado 27 de mayo dio un importante impulso a sus pesquisas al ordenar la entrada de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la sede central del PSOE, en Madriz, a raíz de los indicios de que disponía sobre una segunda trama, dirigida a malograr las causas judiciales contra el entorno de Pedro Sánchez y su Gobierno.

Esta segunda parte de la investigación de Pedraz se solapaba con la causa ya abierta en el juzgado ordinario, por lo que el magistrado de la Audiencia Nacional solicitó la inhibición de Zamarriego, quien hasta este mes de agosto se había resistido a ceder el caso y facilitar la unificación de ambos asuntos en el órgano central.

El día que ordenó la entrada en Ferraz, el juez imputó a Ana Fuentes, gerente del PSOE, al exsecretario general del partido que acabó en prisión por el caso Koldo, Santos Cerdán, y a otras seis personas. El próximo martes, 18 de agosto, ha citado al que fuera jefe de gabinete de Sánchez como secretario general del PSOE, Juan Manuel Serrano, para proceder al volcado de su teléfono móvil, a petición de la UCO, que quiere ampliar la investigación contra él por sus maniobras con la exmilitante.

Por lo que se refiere a la parte de amaños en la Sepi, a finales del pasado mes de junio Pedraz imputó a la actual presidenta de esta sociedad, Belén Gualda, y a otros 24 cargos públicos y empresarios como presuntos autores de delitos de tráfico de influencias, malversación y prevaricación administrativa relacionados con la actuación de 'Hirukok' (nosotros 3 en euskera), que da nombre a un grupo de WhatsApp en el que participaban Díez, Fernández Guerrero y Alonso. el

Según la Fiscalía Anticorrupción, algunos de estos cargos públicos señalados "habrían podido valerse de información privilegiada obtenida por razón de su función para procurar o facilitar un beneficio económico propio o de terceros, ya fuera mediante la anticipación de decisiones administrativas o la intervención en operaciones societarias directamente vinculadas a dicha información".