Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiroteo en el cuartel de la Guardia Civil de Llanes
instagramlinkedin

Traspaso del caso a la Audiencia Nacional

El primer juez del caso Leire apunta a responsables de "mayor jerarquía" y al "impulso intelectual y financiero" de Cerdán

El auto de inhibición del juez Zamarriego en favor del instructor del caso en la Audiencia Nacional también apunta a la gerente del PSOE por transferir fondos del partido a la exmilitante

La gerente del PSOE, Ana María Fuentes, en el Senado

La gerente del PSOE, Ana María Fuentes, en el Senado / Eduardo Parra - Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Cristina Gallardo

Tono Calleja Flórez

Madrid

El primer instructor del caso Leire por las maniobras de la exmilitante socialista para perjudicar a fiscales y guardias civiles que participan en las causas contra el Gobierno socialista explica las razones por las que ahora ha aceptado ceder la causa a la Audiencia Nacional. Argumenta que su compañero Santiago Pedraz mantiene una investigación más avanzada que ha permitido imputar a responsables "que podrían tener un mayor nivel de jerarquía", entre los que se encuentra la actual gerente del PSOE, Ana María Fuentes o el que fuera número 3 de la formación, Santos Cerdán.

Este jueves se ha conocido el auto, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, en el que Arturo Zamarriego incluye su constatación de que Cerdán pudo ejercer "el impulso intelectual y financiero" de la trama al acordar remunerar a la ex militante Leire Díez por sus servicios con dinero del partido. Sobre Fuentes, manifiesta que "habría emitido las oportunas órdenes de encargo sobre las que se habrían emitido "mendaces facturas que permitieron la transferencia de fondos del partido con destino a Leire Díez, y el empresario Javier Pérez Dolset".

La cuestión es que este juez de jurisdicción ordinaria únicamente investigaba a la propia Leire, a Pérez Dolset, al abogado Jacobo Teijelo y al periodista Pere Rusiñol, y por lo que ha podido constatar estas personas "podrían no ocupar un lugar principal en dicho entramado" mientras que las diligencias seguidas por el Juzgado Central de Instrucción se dirigen además contra otras que sí "podrían tener mayor nivel de jerarquía" y ello hace "necesario la exacta concreción de responsabilidades" de todas ellas.

Noticias relacionadas y más

El pasado 27 de mayo, el juez Pedraz imputó a Fuentes, a Santos Cerdán, y a otras seis personas a la vez que ordenaba la entrada de Operativa (UCO) de la Guardia Civil  en la sede del partido en Madrid. También incluye en sus pesquisas al que fuera número dos de Secretaría de Organización socialista, el diputado por Jaén Juan Francisco Serrano y a Juan Manuel Serrano, que fue jefe de Gabinete de Pedro Sánchez y luego presidente de Correos.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. En directo: movilización sin precedentes para seguir el eclipse en Asturias y preocupación por la nubosidad
  2. En imágenes: La iglesia de Santa María, en Villanueva, se llena para dar el último adiós a Enrique López
  3. Un negociador de la Policía Nacional evita que un hombre se arroje desde un decimoquinto piso en Oviedo
  4. Peligro en el Huerna: decenas de conductores se detienen en plena autopista para ver el eclipse e incluso sacan sillas
  5. Hallan muerto en su celda de la cárcel de Cantabria al autor del crimen de la confitería de Avilés
  6. Todo listo para la 'noche' más corta en Asturias: apenas dos minutos de eclipse total, temor a una desbandada de la costa al interior y enorme despliegue de emergencias
  7. El eclipse total desde Asturias: las mejores fotos de Gijón, Oviedo, Avilés, Centro, Oriente y Occidente
  8. Los vecinos de La Florida se concentran contra los planes del Principado para instalar un centro de menores tutelados en el barrio

IU exige que la reforma de la participación llegue a los Consejos de Distrito para evitar la "frustración" vecinal en Oviedo

IU exige que la reforma de la participación llegue a los Consejos de Distrito para evitar la "frustración" vecinal en Oviedo

VÍDEO: Las espectaculares imágenes del eclipse grabadas por la Unidad de Drones de SEPA

Muere ahogada una mujer que fue a ver el eclipse cerca de un pantano en Asturias

En gran parte de Asturias no se observó (por las nubes) el eclipse, aunque hubo gente con problemas: hasta 18 personas tuvieron algún daño en la vista

En gran parte de Asturias no se observó (por las nubes) el eclipse, aunque hubo gente con problemas: hasta 18 personas tuvieron algún daño en la vista

VÍDEO: Protesta en Villanueva de Pría (Llanes) por el abandono de la laguna Vau de Meda

Dos accidentes de chapa y las obras causan retenciones de tres kilómetros en la Autovía del Cantábrico en Villaviciosa

Dos accidentes de chapa y las obras causan retenciones de tres kilómetros en la Autovía del Cantábrico en Villaviciosa

Vox exige al Gobierno de Oviedo una fecha definitiva para licitar el Plan Director del Campo San Francisco

Vox exige al Gobierno de Oviedo una fecha definitiva para licitar el Plan Director del Campo San Francisco

El embalse de Los Alfilorios es la caña: lleva siete años seguidos llenando el coto pesquero

El embalse de Los Alfilorios es la caña: lleva siete años seguidos llenando el coto pesquero
Tracking Pixel Contents